Штрбац: Процес суочавања хрватског друштва са прошлошћу трајаће јако дуго

Процес суочавања хрватског друштва са властитом прошлошћу из Другог свјетског и протеклог рата биће јако дуг, јер колико траје индоктринација, толико је потребно и учити младе о толеранцији према другим, изјавио је директор Информационо-документационог центра "Веритас" Саво Штрбац.
Поводом пријаве коју је неколико невладиних организација у Хрватској поднијело против пјевача Марка Перковића Томпсона због усташког поклича "За дом спремни!", Штрбац сматра да главна намјера није казна.
"Они желе да на овај начин натјерају хрватско друштво да се почне истински суочавати са прошлошћу, а не да, преко Томпсона и сличних, велича усташку Независну Државу Хрватску која је нанијела зла Србима, Јеврејима и Ромима, али и хрватском друштву укупно", оцјењује Штрбац.
Директор "Веритаса" истиче да Томпсон није наиван и да пјесму "Бојна Чавоглаве" која почиње покличом "За дом спремни!" не изводи како би величао протекли рат, већ је свјесно, од тренутка када ју је написао, величао период Анте Павелића и усташа.
"То се види и из иконографије коју представља и коју на његове концерте доноси омладина. Он и даље шири ту пропаганду, велича усташтво, загађује омладину и то му се толерише", каже Штрбац.
Он истиче да се то што Томпсон ради не може правдати никаквом наводном "двоструком конотацијом" јер све директно веже за НДХ.
"Из тога како се облачи, ко су му гости, каква му је сцена и досадашње изјаве, произлази да се може јасно и децидно закључити да Томпсон пропагира НДХ и вриједности те државе, а то је оправдавање онога што су урадили Србима, Јеврејима и Ромима", рекао је Штрбац за Срну.
О размјерама индоктринације, посебно против Срба, како наводи Штрбац, говори чињеница да се у Хрватској пола милиона људи окупи и заједно са Томпсоном пјевају и узвикују усташки поклич "За дом спремни!", хрватски премијер са дјецом долази да му се поклони, а ни предсједник државе није био строг у оцјенама концерта и пјесама.
На основу досадашњег дјеловања организација које су поднијеле пријаву, Штрбац оцјењује да су њихове намјере искрене, али указује да је њихов утицај и број миноран у оквиру цијелог хрватског друштва.
Он је навео да владајући ХДЗ остварује све захтјеве свог коалиционог партнера, проусташког Домовинског покрета, међу којима је и Закон о споменицима, којим је омогућено рушење српских надгробних споменика који вријеђају осјећања грађана Хрватске.
"У пракси испада да они не сматрају грађанима оне који нису Хрвати", закључује Штрбац.
Антифашистичка лига Хрватске, Центар за суочавање са прошлошћу "Документа" и ветерани и антифашисти (ВеДРА) поднијели су почетком октобра МУП-у Хрватске прекршајну пријаву против пјевача Марка Перковића Томпсона, због поздрава "За дом спремни!" на концерту који је одржао 5. јула на загребачком Хиподрому и 4. августа ове године у Сињу.
Они су недавно одржали конференцију за новинаре испред загребачког споменика холокаусту, на којој су саопштили да га терете да је на два концерта у Загребу и Сињу овога љета прекршио закон узвикивањем усташког поздрава "За дом спремни!" у склопу пјесме "Бојна Чавоглаве".
Како је истакнуто у пријави су приложили јасне и недвосмислене доказе да је Томспон унио тај поздрав у своју пјесму ради величања усташког покрета и режима НДХ.
"Јавно истицање усташког поздрава је говор мржње и сваки пута када се изриче он је увреда за све оне који су преживјели холокауст, геноциде и злочине", поручили су Антифашистичка лига, Документа и ВеДРА.
