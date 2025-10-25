Logo

Возач мртав пијан возио студенте, замало слетјели са моста

Извор:

Јутарњи.хр

25.10.2025

16:39

Возач мртав пијан возио студенте, замало слетјели са моста

"Примјетили смо да се чудно понаша, да вози несигурно", испричала је студенткиња која се пронашла у незгодној ситуацији. Она је била дио студентске експедиције која је у суботу кренула на конференцију према Опатији.

Како су примјетили да возач не вози на сигуран начин, неколико њих устало је с мјеста те у разговору с њим схватили су да је пијан.

Срећко Марчета

- Неколико нас му је пришло како бисмо разговарали с њим, и тада смо примјетили да је био видно пијан. Рекли смо му да стане на првом могућем мјесту јер нам је постало мучно и неугодно. Он је тада само рекао: "Треба ли вам смањити температуру у бусу?" и почео подешавати гријање те је мало успорио, али није хтио да стане - рекла је студенткиња.

Сви су се у том тренутку препали да неће уопште зауставити аутобус, али је ипак стао код Купјака.

- Утврђено је да је имао 2,02 промила алкохола у крви - испричала је студенткиња.

- Скоро два камиона је покупио, у једном тренутно смо били на рубу моста, скоро слетјели. Тад смо дигли панику. Лагали смо да је људима на крају буса лоше, па је угасио гријање - додала је једна од путница.

- Драли смо се да стане на зауставну траку. Одбијао је. Говорили смо му да мора стати на идућем одморишту. Стао је код Купјака. Ми смо позвали одмах полицију. Било нас је страх. Они су га нашли у грмљу, у џепу је имао вотку и сокиће - испричала је студентица.

Све су потврдили у полицији.

- Тачно је да је имао преко 2 промила у крви. Затекли смо га на мјесту догађаја. Задржан је на тријежњењу. Поступање је у току, а студентима је организатор организовао нови превоз.

Из фирме превозника који је организовао пут рекли су да су о инциденту сазнали из медија.

- Сазнали смо све преко вијести. Не знам шта да кажем. Ујутру није био пијан, ја не могу да дајем алкотест возачима. Не знам ни сам шта да кажем. Отишао сам до полиције, по студенте је стигао други возач. Возач ће вјероватно добити отказ.

