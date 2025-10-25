Logo

Цвијановић: Народна скупштина мора да препозна кад је вријеме да запријети, а кад за компромис

Извор:

СРНА

25.10.2025

16:25

Коментари:

8
Цвијановић: Народна скупштина мора да препозна кад је вријеме да запријети, а кад за компромис

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да одлуке са посљедњег засједања Народне скупштине Републике Српске нису капитулација и изразила увјерење да ће се много тога позитивно дешавати у наредном периоду.

"Много тога ће се дешавати, вјерујем позитивно, и биће то дуг пут, сигурно, али и прилика да се многе ствари доведу у ред", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".

Цвијановићева је нагласила да одлуке са посљедњег засједања Народне скупштине Републике Српске дјелују, могуће, као капитулација, али да то нису.

"Пошто то знам, тако сам и наступила у Народној скупштини Републике Српске", додала је Цвијановићева.

Она је изразила увјерење да Народна скупштина Републике Српске никад није и да никад неће капитулирати.

"Али Народна скупштина у име свих нас мора да препозна кад је вријеме да запријети, а кад за компромис", навела је Цвијановићева.

Алекса Бобар

Бања Лука

"Градска власт је показала да су и насилни"

Она је указала да је оно што је урадила Народна скупштина 18. октобра, а што су неколико сати након тога поздравили Стејт департмент и Амбасада САД, изражавајући жељу за бољом сарадњом са Републиком Српском, ипак нешто што није баш било уобичајено.

"И треба примијетити, да је само неколико дана након тога и Руска Федерација поздравила акције Народне скупштине Републике Српске", истакла је Цвијановићева.

Она је поручила да то не смије остати непримијећено, као ни чињеница да су из свега што је претходило том засједању били изостављени и Кристијан Шмит и Сарајево и неки други страни актери.

"Коначно, Народна скупштина Републике Српске је и даље ту и биће ту, као и Република Српска, вјерујем заштићенија него до сада", додала је Цвијановићева.

Подијели:

Таг:

Жељка Цвијановић

Коментари (8)
Large banner

Прочитајте више

"Градска власт је показала да су и насилни"

Бања Лука

"Градска власт је показала да су и насилни"

3 ч

4
Полиција аутомобил

Хроника

Ужас у Сарајеву: Мушкарац починио самоубиство скоком с хотела

3 ч

0
Трамп припрема додатне санкције Русији

Свијет

Трамп припрема додатне санкције Русији

4 ч

0
Ruža cvijet

Култура

Преминуо познати глумац

4 ч

0

Више из рубрике

''Оно што ће услиједити, добро је за Републику Српску''

Република Српска

''Оно што ће услиједити, добро је за Републику Српску''

5 ч

2
Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Дом Републике Српске - мјесто гдје се стварала будућност

5 ч

1
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Данас, као и прије 34 године, циљ је исти - Република Српска која има право на постојање

6 ч

0
Ковачевић: Референдума ће бити, а Шмита и подршке за опозицију неће

Република Српска

Ковачевић: Референдума ће бити, а Шмита и подршке за опозицију неће

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

59

Пољопривредник изгубио 150 тона кромпира због лажне објаве на друштвеним мрежама

19

43

Ово је најлукавији знак хороскопа

19

35

Брачни пар пензију проводи у пчелињаку

19

18

Нови закон у Српској: Вакцина услов за вртић?

19

18

Правници са Пала окупљају свијет

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner