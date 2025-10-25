Цвијановић: Народна скупштина мора да препозна кад је вријеме да запријети, а кад за компромис

Извор:
СРНА
25.10.2025
16:25
Коментари:8
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да одлуке са посљедњег засједања Народне скупштине Републике Српске нису капитулација и изразила увјерење да ће се много тога позитивно дешавати у наредном периоду.
"Много тога ће се дешавати, вјерујем позитивно, и биће то дуг пут, сигурно, али и прилика да се многе ствари доведу у ред", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".
Цвијановићева је нагласила да одлуке са посљедњег засједања Народне скупштине Републике Српске дјелују, могуће, као капитулација, али да то нису.
"Пошто то знам, тако сам и наступила у Народној скупштини Републике Српске", додала је Цвијановићева.
Она је изразила увјерење да Народна скупштина Републике Српске никад није и да никад неће капитулирати.
"Али Народна скупштина у име свих нас мора да препозна кад је вријеме да запријети, а кад за компромис", навела је Цвијановићева.
Она је указала да је оно што је урадила Народна скупштина 18. октобра, а што су неколико сати након тога поздравили Стејт департмент и Амбасада САД, изражавајући жељу за бољом сарадњом са Републиком Српском, ипак нешто што није баш било уобичајено.
"И треба примијетити, да је само неколико дана након тога и Руска Федерација поздравила акције Народне скупштине Републике Српске", истакла је Цвијановићева.
Она је поручила да то не смије остати непримијећено, као ни чињеница да су из свега што је претходило том засједању били изостављени и Кристијан Шмит и Сарајево и неки други страни актери.
"Коначно, Народна скупштина Републике Српске је и даље ту и биће ту, као и Република Српска, вјерујем заштићенија него до сада", додала је Цвијановићева.
