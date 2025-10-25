Logo

Додик: Данас, као и прије 34 године, циљ је исти - Република Српска која има право на постојање

Извор:

СРНА

25.10.2025

13:55

Коментари:

0
Милорад Додик
Фото: СРНА

Предсједник Републике Српске Милорад Додик изјавио је данас на Палама да је формирање Скупштине српског народа била понуда за разговор, давање свима до знања да се мора уважити српски фактор, али и прилика која се није смјела пропустити.

Додик је истакао да је Република Српска била историјска нужда, те да само добри народи у правим временима на челу имају праве људе.

Откривање спомен-обиљежја у Палама

Градови и општине

У Палама свечано откривен споменик посвећен ствараоцима и браниоцима Српске

"Поносан сам што сам у том важном историјском тренутку био са овим људима. Некада се нисмо ни слагали у свему, али циљ је био један. Циљ је и данас исти - Република Српска која има право на своје постојање", рекао је Додик обраћајући се на свечаности поводом откривања спомен-обиљежја посвећена ствараоцима и браниоцима Републике Српске.

Додик је нагласио да су данас окупљени на Палама, јер заједничким напорима није дозвољено да се заборави историјска чињеница.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Хроника

У Новом Саду ухапшен мушкарац због покушаја убиства

"Асоцијација `Ствараоци Републике Српске`, заслужна за овај споменик, наставља да баштини наше суштинске вриједности, а то су вјера и слобода. А слобода не постоји ако нема државе. У животу једног народа најважнија је држава", истакао је Додик.

Подијели:

Таг:

Милорад Додик

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Милан Милошевић оплео по познатим пјевачицама: Парају ми уши

Сцена

Милан Милошевић оплео по познатим пјевачицама: Парају ми уши

2 ч

0
Несвакидашњи призор у Црној Гори: Погледајте облик овог кромпира

Регион

Несвакидашњи призор у Црној Гори: Погледајте облик овог кромпира

2 ч

0
Ера Ојданић продаје дрва

Сцена

Ера Ојданић продаје дрва

2 ч

0
Лувр пребацио драгуље у Банку Француске

Свијет

Лувр пребацио драгуље у Банку Француске

2 ч

0

Више из рубрике

Ковачевић: Референдума ће бити, а Шмита и подршке за опозицију неће

Република Српска

Ковачевић: Референдума ће бити, а Шмита и подршке за опозицију неће

3 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Још једна лијепа вијест за данас

5 ч

3
Додик: Тунел Невесиње-Дабарско поље историјски подухват и капитални пројекат

Република Српска

Додик: Тунел Невесиње-Дабарско поље историјски подухват и капитални пројекат

5 ч

2
Цвијановић: Дивне вијести на почетку дана

Република Српска

Цвијановић: Дивне вијести на почетку дана

6 ч

7
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

59

Трамп припрема додатне санкције Русији

15

53

Преминуо познати глумац

15

44

Отац са синовима претукао комшију због паркинга

15

32

"Пантери" од Станивуковића траже истину о изградњи централног спомен-обиљежја

15

17

Катарина Лазић открила какве повреде је задобила у саобраћајној несрећи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner