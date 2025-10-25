Додик: Данас, као и прије 34 године, циљ је исти - Република Српска која има право на постојање

Извор:
Предсједник Републике Српске Милорад Додик изјавио је данас на Палама да је формирање Скупштине српског народа била понуда за разговор, давање свима до знања да се мора уважити српски фактор, али и прилика која се није смјела пропустити.
Додик је истакао да је Република Српска била историјска нужда, те да само добри народи у правим временима на челу имају праве људе.
"Поносан сам што сам у том важном историјском тренутку био са овим људима. Некада се нисмо ни слагали у свему, али циљ је био један. Циљ је и данас исти - Република Српска која има право на своје постојање", рекао је Додик обраћајући се на свечаности поводом откривања спомен-обиљежја посвећена ствараоцима и браниоцима Републике Српске.
Додик је нагласио да су данас окупљени на Палама, јер заједничким напорима није дозвољено да се заборави историјска чињеница.
"Асоцијација `Ствараоци Републике Српске`, заслужна за овај споменик, наставља да баштини наше суштинске вриједности, а то су вјера и слобода. А слобода не постоји ако нема државе. У животу једног народа најважнија је држава", истакао је Додик.
