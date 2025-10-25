Logo

Додик: Тунел Невесиње-Дабарско поље историјски подухват и капитални пројекат

25.10.2025

10:10

Фото: АТВ

Пробијање тунела Невесиње-Дабарско поље је историјски подухват и историјски тренутак. Овакви капитални пројекти не раде се само машинама, каменом и челиком, већ с надом и сновима, написао је предсједник Републике Српске Милорад Додик на друштвеној мрежи Икс.

Инжењери и пројектанти су измјерили 12.125 метара тунела на Горњим Хоризонтима, али је овај грандиозни подухват неизмјеран и немјерљив - нагласио је Додик.

Додик је истакао да су се наши снови остварили.

Пробијен тунел према Невесињу

Друштво

Највећи објекат у саставу ХЕ Дабар: Пробијен тунел дуг више од 12 километара

"Поносан на знање, стручност и преданост наших градитеља. Упућујем велике честитке Електропривреди Републике Српске и компанији "Интеграл инжењеринг" на реализацији овог пројекта, највећег на простору Балкана у посљедњих 35 година", стоји на крају поста.

