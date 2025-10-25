Лувр пребацио драгуље у Банку Француске

Извор:
Лувр је пребацио неке од својих највреднијих драгуља у Банку Француске након што је недавна пљачка усред дана указала на безбједносну рањивост чувеног музеја.
Пренос појединих драгоцјених предмета из музејске галерије Аполо, у којој се налазе француски крунски драгуљи, извршен је јуче под тајном полицијском пратњом, пренио је радио РТЛ позивајући се на неименоване изворе.
Банка Француске, која чува златне резерве земље у масивном трезору 27 метара испод земље, налази се само 500 метара од Лувра, на десној обали ријеке Сене.
Лувр и Банка Француске нису одмах одговорили на захтјев Ројтерса за коментар.
Лопови су 19. октобра украли осам драгоцјених предмета вриједних 102 милиона долара из колекције Лувра користећи кран да би разбили прозор на спрату током радног времена. Побјегли су на мотоциклима.
Вијест о пљачки одјекнула је широм свијета.
