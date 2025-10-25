Logo

Лувр пребацио драгуље у Банку Француске

Извор:

СРНА

25.10.2025

13:15

Лувр пребацио драгуље у Банку Француске

Лувр је пребацио неке од својих највреднијих драгуља у Банку Француске након што је недавна пљачка усред дана указала на безбједносну рањивост чувеног музеја.

Пренос појединих драгоцјених предмета из музејске галерије Аполо, у којој се налазе француски крунски драгуљи, извршен је јуче под тајном полицијском пратњом, пренио је радио РТЛ позивајући се на неименоване изворе.

Звезде Гранда

Сцена

Промјене у жирију ''Звезда Гранда''

Банка Француске, која чува златне резерве земље у масивном трезору 27 метара испод земље, налази се само 500 метара од Лувра, на десној обали ријеке Сене.

Лувр и Банка Француске нису одмах одговорили на захтјев Ројтерса за коментар.

Новац

Занимљивости

Финансијски хороскоп за новембар 2025: Велики обрати и новчане шансе!

Лопови су 19. октобра украли осам драгоцјених предмета вриједних 102 милиона долара из колекције Лувра користећи кран да би разбили прозор на спрату током радног времена. Побјегли су на мотоциклима.

Вијест о пљачки одјекнула је широм свијета.

