Ево какво нас вријеме очекује наредних дана

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода (ФХМЗ), јутрос је било умјерено до претежно облачно вријеме, а понегдје на југу и истоку је забиљежена и киша
"Температуре ваздуха у осам часова (°Ц): Соколац 2; Бугојно 3; Зеница 4; Јајце, Сребреница 5; Сански Мост, Тузла 6; Добој, Градачац, Приједор, Сарајево 7; Бијељина, Ливно, Зворник 8; Требиње 9; Мостар 11", наводе из ФХМЗ.
У БиХ ће, како наводе, данас преовладавати умјерено до претежно облачно вријеме, повремено са слабом кишом или локалним пљусковима, а дневна температура ваздуха износиће од 12 до 18, на југу до 20 °Ц.
Када су у питању наредних дани, у недјељу, 26. октобра, биће претежно облачно вријеме са кишом и локалним пљусковима.
"Више падавина понегдје на југу и сјеверу земље. Вјетар слаб до умјерен на сјеверу источни и сјевероисточни, а у осталим подручјима јужни и југозападни. Јутарња температура зрака од седам до 13, на југу до 15, а дневна од 13 до 19, на југу до 21 °Ц", речено је из ФХМЗ.
У понедјељак 27. октобра, биће претежно облачно вријеме, уз постепено смањење облачности током дана.
"Ново наоблачење током ноћи. Киша и локални пљускови се очекују у јутарњим сатима и дио пријеподнева. У касним вечерњим сатима падавине на сјеверу Босне. Вјетар слаб до умјерен јужни и југозападни. Јутарња температура зрака од 3 до 9, на југу до 12, а дневна од 11 до 17, на југу до 19 °Ц", додали су.
Наредног дана, односно у уторак 28. октобра, најављено је претежно облачно вријеме, уз постепено смањење облачности, док се прије подне у већем дијелу земље очекује киша или локални пљускови. Очекују се јутарње температуре ваздуха од четири до 10, на југу до 12, а дневна од 12 до 18, на југу до 20 °Ц, преносе Независне.
"У сриједу 29. октобра биће сунчано вријеме уз умјерен пораст наоблаке током дана. Јутарња температура зрака од 3 до 9, на југу до 12, а дневна од 14 до 20, на југу и сјеверу до 22 °Ц", наводе из ФХМЗ.
