Топ рецепти за јела од печене паприке

Печена паприка није само јело, то је дио традиције. Мирис печених паприка на роштиљу или у рерни најављује да је јесен увелико стигла, а да ће, припремљена и остављена за зимницу, пробудити успомене на топле љетне вечери.
Иако је процес печења и љуштења захтјеван, сласт паприка је непоновљива. Она постаје мекана, слатка и ароматична, спремна да постане звијезда многих јела. Њена димљена нота и сочност отварају врата у свијет маштовитих салата, богатих намаза и сложених јела. Од једноставних салата с бијелим луком до сложених пита, печена паприка пружа неограничене могућности за истраживање укуса.
ПОТРЕБНО ЈЕ:
1 kg црвених паприка
4–5 ченова бијелог лука
свјеж першун
маслиново уље
винско сирће
со, бибер
Паприке испећи, ољуштити и очистити од сјеменки. Исећи их на траке. Бијели лук ситно насјеckати, као и першун. У посуди помијешати паприке, бијели лук и першун. Прелити маслиновим уљем, сирћетом, посолити и побиберити.
ПОТРЕБНО ЈЕ:
5 kg црвених паприка
2 kg плавог патлиџана (опционо)
200 ml сунцокретовог уља
2 кашике шећера
1 кашика соли
1 кашика винског сирћета
Паприке и патлиџан испећи на ватри, а може и у рерни. Када се добро охладе, ољуштити и добро оцједити од течности. Самљети их у машини за мљевење меса или у блендеру. Добијену смјесу кувати на умјереној ватри уз стално мијешање око 2–3 сата, додајући уље постепено.
На крају додати со, шећер и сирће. Врућ ајвар сипати у стерилисане тегле.
ПОТРЕБНО ЈЕ:
500 g печених паприка
200 g сира (фета или млади сир)
2 јајета
100 mk киселе павлаке
со и бибер
Дно посуде за печење премазати уљем. Поређати ред печених паприка. Преко њих измрвити сир. Понављати слојеве док се не потроше састојци. Умутити јаја с павлаком, посолити и прелити преко паприка и сира. Пећи у рерни загријаној на 200 степени око 20–25 минута, док не порумени.
ПОТРЕБНО ЈЕ:
500 g танких кора за питу
500 g печених паприка
300 g сира
2 јајета
100 ml јогурта
уље за премазивање
со
Паприке исећи на ситније комаде. У посуди помијешати сир, јаја и јогурт. Посолити по укусу. Сваку кору премазати уљем, ставити на њу још једну, па распоредити смјесу од паприка и сира. Увијати у ролну и ређати у подмазан плех. Пећи на 200 степени око 30–40 минута, док пита не добије златнобраон боју.
ПОТРЕБНО ЈЕ:
5 печених паприка
4–5 зрелих парадајза
1 главица црвеног лука
маслиново уље
со и босиљак
Печене паприке исећи на траке, а парадајз и лук на танке колутове. Све састојке помијешати у чинији. Прелити маслиновим уљем, посолити и додати свјежe листиће босиљка.
Лагано промијешати и послужити.
ПОТРЕБНО ЈЕ:
1 kg печених паприка
1 главица црног лука
2 чена бијелог лука
1 кромпир
700 ml повртног бујона
100 ml павлаке за кување
маслиново уље
со и бибер
На уљу пропржити ситно сјецкани лук, па додати сјецкани бијели лук и кромпир. Додати и сјецкане печене паприке и прелити бујоном. Кувати док кромпир не омекша. Све изблендирати штапним миксером. Вратити на ватру, додати павлаку, посолити и побиберити по укусу. Пустити да прокључа.
ПОТРЕБНО ЈЕ:
8 печених паприка
200 g младог сира
50 g сјецканих ораха
1 чен бијелог лука
мало маслиновог уља
со
У посуди помијешати изгњечени сир, сјецкане орахе и ситно сјецкани бијели лук. Смјесу посолити и добро промијешати. Сваку печену паприку пунити припремљеном смјесом и пажљиво је савити у ролну. Поређати на тањир и прелити с мало маслиновог уља прије служења.
