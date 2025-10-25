Logo

Топ рецепти за јела од печене паприке

25.10.2025

12:44

Коментари:

0
Топ рецепти за јела од печене паприке
Фото: Pexel/Taha Çendek

Печена паприка није само јело, то је дио традиције. Мирис печених паприка на роштиљу или у рерни најављује да је јесен увелико стигла, а да ће, припремљена и остављена за зимницу, пробудити успомене на топле љетне вечери.

Иако је процес печења и љуштења захтјеван, сласт паприка је непоновљива. Она постаје мекана, слатка и ароматична, спремна да постане звијезда многих јела. Њена димљена нота и сочност отварају врата у свијет маштовитих салата, богатих намаза и сложених јела. Од једноставних салата с бијелим луком до сложених пита, печена паприка пружа неограничене могућности за истраживање укуса.

КЛАСИЧНА САЛАТА

ПОТРЕБНО ЈЕ:

1 kg црвених паприка

4–5 ченова бијелог лука

свјеж першун

маслиново уље

винско сирће

со, бибер

Паприке испећи, ољуштити и очистити од сјеменки. Исећи их на траке. Бијели лук ситно насјеckати, као и першун. У посуди помијешати паприке, бијели лук и першун. Прелити маслиновим уљем, сирћетом, посолити и побиберити.

АЈВАР

ПОТРЕБНО ЈЕ:

5 kg црвених паприка

2 kg плавог патлиџана (опционо)

200 ml сунцокретовог уља

2 кашике шећера

1 кашика соли

1 кашика винског сирћета

Паприке и патлиџан испећи на ватри, а може и у рерни. Када се добро охладе, ољуштити и добро оцједити од течности. Самљети их у машини за мљевење меса или у блендеру. Добијену смјесу кувати на умјереној ватри уз стално мијешање око 2–3 сата, додајући уље постепено.

На крају додати со, шећер и сирће. Врућ ајвар сипати у стерилисане тегле.

ЗАПЕЧЕНЕ ПАПРИКЕ СА СИРОМ

ПОТРЕБНО ЈЕ:

500 g печених паприка

200 g сира (фета или млади сир)

2 јајета

100 mk киселе павлаке

со и бибер

Дно посуде за печење премазати уљем. Поређати ред печених паприка. Преко њих измрвити сир. Понављати слојеве док се не потроше састојци. Умутити јаја с павлаком, посолити и прелити преко паприка и сира. Пећи у рерни загријаној на 200 степени око 20–25 минута, док не порумени.

ЦРВЕНО-БИЈЕЛА ПИТА

ПОТРЕБНО ЈЕ:

500 g танких кора за питу

500 g печених паприка

300 g сира

2 јајета

100 ml јогурта

уље за премазивање

со

Паприке исећи на ситније комаде. У посуди помијешати сир, јаја и јогурт. Посолити по укусу. Сваку кору премазати уљем, ставити на њу још једну, па распоредити смјесу од паприка и сира. Увијати у ролну и ређати у подмазан плех. Пећи на 200 степени око 30–40 минута, док пита не добије златнобраон боју.

САЛАТА ОД ПЕЧЕНИХ ПАПРИКА И ПАРАДАЈЗА

ПОТРЕБНО ЈЕ:

5 печених паприка

4–5 зрелих парадајза

1 главица црвеног лука

маслиново уље

со и босиљак

Печене паприке исећи на траке, а парадајз и лук на танке колутове. Све састојке помијешати у чинији. Прелити маслиновим уљем, посолити и додати свјежe листиће босиљка.

Лагано промијешати и послужити.

КРЕМ СУПА

ПОТРЕБНО ЈЕ:

1 kg печених паприка

1 главица црног лука

2 чена бијелог лука

1 кромпир

700 ml повртног бујона

100 ml павлаке за кување

маслиново уље

со и бибер

На уљу пропржити ситно сјецкани лук, па додати сјецкани бијели лук и кромпир. Додати и сјецкане печене паприке и прелити бујоном. Кувати док кромпир не омекша. Све изблендирати штапним миксером. Вратити на ватру, додати павлаку, посолити и побиберити по укусу. Пустити да прокључа.

ПУЊЕНЕ ПАПРИКЕ

ПОТРЕБНО ЈЕ:

8 печених паприка

200 g младог сира

50 g сјецканих ораха

1 чен бијелог лука

мало маслиновог уља

со

У посуди помијешати изгњечени сир, сјецкане орахе и ситно сјецкани бијели лук. Смјесу посолити и добро промијешати. Сваку печену паприку пунити припремљеном смјесом и пажљиво је савити у ролну. Поређати на тањир и прелити с мало маслиновог уља прије служења.

automehanicar

Ауто-мото

Ови ауто-дијелови се највише краду

Подијели:

Тагови:

Paprika

Рецепт

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Лед је кориснији него што можете да замислите

Савјети

Лед је кориснији него што можете да замислите

4 ч

0
Смрдибуба

Савјети

Како се на природан начин ријешити смрдибуба

5 ч

0
Када испробате овај природни прашак за веш, више никада нећете купити фабрички

Савјети

Када испробате овај природни прашак за веш, више никада нећете купити фабрички

18 ч

0
Како одабрати најбоље маслиново уље?

Савјети

Како одабрати најбоље маслиново уље?

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

59

Трамп припрема додатне санкције Русији

15

53

Преминуо познати глумац

15

44

Отац са синовима претукао комшију због паркинга

15

32

"Пантери" од Станивуковића траже истину о изградњи централног спомен-обиљежја

15

17

Катарина Лазић открила какве повреде је задобила у саобраћајној несрећи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner