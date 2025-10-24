Како одабрати најбоље маслиново уље?

Извор:
Superžena.b92
24.10.2025
17:33
Коментари:0
Постоји неколико провјерених смјерница које помажу при одабиру правог уља. Добро обратите пажњу када бирате уље у продавницама.
Маслиново уље би требало да буде саставни дио ваше исхране, а само неколико провјерених смјерница помажу при одабиру правог, аутентичног уља.
Друштво
Ове крајеви су већ на удару олује, а ево када стиже снијег
Прво, важно је обратити пажњу на ознаке на амбалажи. Најквалитетнија маслинова уља носе ознаку “екстра дјевичанско”, што значи да су добијена искључиво механичким поступцима, без хемијских додатака.
Ознака "хладно цијеђено" означава да је уље добијено на температурама испод 27 степени, чиме се чувају нутритивна својства.
Датум производње и рок трајања такође су важни, квалитетно маслиново уље најбоље је конзумирати унутар 24 мјесеца од производње, јер старије уље губи на квалитету, укусу и нутритивним вриједностима.
Боја уља може варирати од златно-зелене до тамније нијансе, зависно од сорти маслина и временским условима, али важније је да уље буде бистро и без талога или мутноћа.
Мирис и укус су кључни показатељи квалитета. Добар примјер је свјеж, воћни мирис с нотама траве, зелене јабуке или артичока.
Регион
Највише признање Црне Горе блаженопочившем митрополиту Амфилохију
Укус треба бити уравнотежен, с благом горчином и пикантношћу које указују на свјежину и правилну прераду. Такође, одаберите уље паковано у тамним стакленим боцама или металним лименкама које штите од свјетлости и оксидације, док се препоручује да се пластична амбалажа избјегава, јер може да утиче на квалитет уља.
Свијет
35 мин0
Свијет
38 мин0
Хроника
43 мин0
Хроника
52 мин0
Најновије
Најчитаније
17
48
17
46
17
45
17
43
17
33
Тренутно на програму