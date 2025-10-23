Logo

Сорта купуса која није за кисељење: Распадне се у каци

23.10.2025

22:22

Коментари:

0
Kupus
Фото: Unsplash

Многима се сваке године деси иста грешка. Купус изгледа лијепо, главице су велике и сјајне, али чим крене ферментација, све се распадне и од зимнице нема ништа.

Разлог је једноставан, а то је - погрешна сорта. Многи не знају да нису све врсте купуса погодне за кисељење.

Оне сорте које имају танке листове, лагане главице и брзо пуштају воду обично су намијењене свежој потрошњи, а не ферментацији. Такав купус не издржи ни до децембра, а у каци постане кашаст и добије непријатан мирис.

Ако желиш да твоја зимница потраје, бирај провјерене сорте: футошки купус (класик који траје до прољећа), Браво Ф1 (поуздан хибрид), или вараждински (спорије кисне, али је постојан), преносе медији у Србији.

У Републици Српској често се киселе сорте купуса из Семберије и из Лијевча поља.

Треба притом рећи да је у Лијевче пољу и западној Крајини углавном зелени купус, док је у Семберији бијели. И један и други су погодни и за кисељење и за рибање.

dolari sc tt

Свијет

Добила одштету 7,5 милиона долара након пада на неравном тротоару

Неколико правила чини разлику између успјеха и неуспјеха:

- бирај главице које су чврсте и тешке

- не киселите купус који је био на мразу

- обавезно све мора бити потопљено у води

- повремено додај мало винског сирћета и скидај пјену

Ако вода постане мутна, листови се распадају и појави се слуз готово је, купус се покварио.

Зато не гледајте само како изгледа, већ питајте за сорту. Прави купус за кисељење мора да буде чврст, издржљив и ароматичан да издржи до славе и прољећа, баш као што су то радиле наше баке.

Подијели:

Таг:

kupus

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Постоји добар разлог зашто алуминијумска фолија има двије стране

Савјети

Постоји добар разлог зашто алуминијумска фолија има двије стране

8 ч

0
Ево како да препознате најсочније и најслађе мандарине

Савјети

Ево како да препознате најсочније и најслађе мандарине

13 ч

0
Ове намирнице су најбоље за добар сан

Савјети

Ове намирнице су најбоље за добар сан

1 д

0
Храна коју никада не треба спремати у тефлонском тигању

Савјети

Храна коју никада не треба спремати у тефлонском тигању

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

41

Пјевачица шокирала признањем: ''Завршавала сам у хитној због преждеравања''

22

22

Сорта купуса која није за кисељење: Распадне се у каци

22

10

Добила одштету 7,5 милиона долара након пада на неравном тротоару

21

47

Вучић о НИС-у: Узећемо ствар у своје руке

21

44

Централне вијести, 23.10.2025.

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner