Сорта купуса која није за кисељење: Распадне се у каци

Многима се сваке године деси иста грешка. Купус изгледа лијепо, главице су велике и сјајне, али чим крене ферментација, све се распадне и од зимнице нема ништа.
Разлог је једноставан, а то је - погрешна сорта. Многи не знају да нису све врсте купуса погодне за кисељење.
Оне сорте које имају танке листове, лагане главице и брзо пуштају воду обично су намијењене свежој потрошњи, а не ферментацији. Такав купус не издржи ни до децембра, а у каци постане кашаст и добије непријатан мирис.
Ако желиш да твоја зимница потраје, бирај провјерене сорте: футошки купус (класик који траје до прољећа), Браво Ф1 (поуздан хибрид), или вараждински (спорије кисне, али је постојан), преносе медији у Србији.
У Републици Српској често се киселе сорте купуса из Семберије и из Лијевча поља.
Треба притом рећи да је у Лијевче пољу и западној Крајини углавном зелени купус, док је у Семберији бијели. И један и други су погодни и за кисељење и за рибање.
Неколико правила чини разлику између успјеха и неуспјеха:
- бирај главице које су чврсте и тешке
- не киселите купус који је био на мразу
- обавезно све мора бити потопљено у води
- повремено додај мало винског сирћета и скидај пјену
Ако вода постане мутна, листови се распадају и појави се слуз готово је, купус се покварио.
Зато не гледајте само како изгледа, већ питајте за сорту. Прави купус за кисељење мора да буде чврст, издржљив и ароматичан да издржи до славе и прољећа, баш као што су то радиле наше баке.
