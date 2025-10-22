Храна коју никада не треба спремати у тефлонском тигању

22.10.2025
Тефлонски тигањ је савршен за припрему јаја, рибе или палачинака, али има и своја ограничења - није добар избор за пржење.
Стручњаци су објаснили зашто је то тако.
Тигањи са нељепљивим премазом (тефлонски тигањи) годинама су били неопходан алат у модерним кухињама.
Лагани су, једноставни за одржавање и омогућавају кување са минималном количином уља - што их чини идеалним за свакодневна јела попут кајгане, палачинака, рибљих филета или куваног поврћа.
Али, колико год да су практични, нијесу погодни за све врсте намирница.
И док се о многим јелима може расправљати, једно је сигурно: тигањ са нељепљивим премазом дефинитивно није прави избор за припрему бифтека.
Разлог је температура, али и површина.
Наиме, да би се створила савршено порумењела, карамелизована кора на комаду меса - та богата, смећкаста површина позната као Мајлардова реакција - тигањ мора достићи веома високе температуре прије него што месо уопште додирне његову површину, преноси РТЦГ.
Ту тефлонски тигањи попуштају под притиском.
Према ријечима кулинарских стручњака, загријавање тефлонског тигања до високе температуре може оштетити површину.
Већина ових тигања је направљена од алуминијума, што значи да се изузетно брзо загријавају, посебно када су празни.
Ако се тефлонски тигањи загријавају без уља или хране која би апсорбовала дио топлоте, нељепљиви премаз почиње да се распада.
Због тога не само да губи своју функцију, већ може испуштати и штетна испарења.
Поред тога, термичка стабилност нељепљивих премаза није прилагођена дуготрајном излагању високој топлоти, што додатно скраћује вијек трајања тигања.
Још један разлог зашто бифтек не треба припремати у тефлонском тигању има везе са самим процесом кувања.
У класичном приступу, тигањ се загријава, додаје се мало уља, а затим се ставља месо како би се брзо запржило.
Али код површина са нељепљивим премазом, додавање уља прије него што се тигањ довољно загрије може створити нежељени филм на премазу и нарушити његову ефикасност.
Поред тога, метални прибор попут класичних кухињских хватаљки или лопатица је забрањен на овој врсти посуђа, управо зато што може неповратно оштетити површину за само неколико секунди.
Све ово води до једноставне, али важне препоруке: ако спремате бифтек или било коју другу храну која захтијева високу температуру и интензивније руковање, заборавите на тефлонски тигањ.
Умјесто тога, класични тигањ од нерђајућег челика или, још боље, тигањ од ливеног гвожђа је идеалан избор.
Ове врсте тигања могу да поднесу високу температуру, равномјерно задрже топлоту и омогуће жељени, запечени завршетак - без икаквог ризика.
