Домаћи брендови пива заслужују већу пажњу

Извор:

АТВ

22.10.2025

19:21

Коментари:

0
Фото: АТВ

На полицама маркета купци чешће бирају познате брендове пива, док домаћи остају у сјени. Домаће пиваре се хвале квалитетом својих производа, али тешко се „пробијају“ на домаће столове. Проблем је у свијести људи, тврде упућени.

"Ми онако немамо вјеру у нас у домаће, а имамо нека велика очекивања што је у некој приличној колизији. Наш купац просјечан своју преференцију јако често додјељује страним производима", рекао је власник МЦБ пиваре и пивнице у Бањалуци Љубомир Марић.

"Заправо људи који највише поручују домаћа пива су странци. Мислим да је то због маркетинга, да та страна пива имају неку бољу маркетинг кампању и због саме цијене, да људи асоцирају цијену са квалитетом", истакао је власник "Mac tire pub-a" Ђорђе Крајишник и додао:

"Лав, зајечарско, јелен код нас су доста јефтинији од естреље и људи сматрају самим тим што је естреља скупља да је и боља."

Домаћа пива можда још нису освојила тржиште, али имају све што је потребно, традицију, квалитет и ентузијазам произвођача.

"Нектар пиво има квалитет, па чак га и Хрватска купује, а наравно продаја пива нектара у Србији ће из године у годину расти и зато ћемо се залагати и министарка и ја и сви други производи и брендови који се раде у Републици Српској али и из Србије да се нађу у Српској", рекао је министар привреде и предузетништва Републике Српске Војин Митровић.

"Свакако нам је циљ да покушамо да са нашим произвођачима да афирмишемо ту сарадњу, да спојимо те привреднике и то је циљ данашњег бизнис форума, да их спојимо и да се те сировине набављају са територије Српске и Србије", казала је министар привреде Републике Србије Адријана Месаровић.

Бањалучка пивара је најбољи примјер како један бренд успјешно послује и на територији Републике Српске и Србије.

"Ова аквизиција која се недавно десила, бањалучке пиваре од стране велике и веома успјешне финске компаније Олви је велики показатељ и успјеха пиваре и јачине снаге бренда Некатар, али и привредног окружења у Републици Српској и Србији у који вјерују стране компаније", истакао је директор Бањалучке пиваре Илија Штека.

Уз мало више подршке и вјере потрошача, домаћи брендови би могли постати препознатљивији и у избору купаца заузeти прво мјестo.

