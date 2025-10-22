Домаћи брендови пива заслужују већу пажњу

Извор:
АТВ
22.10.2025
19:21
Коментари:0
На полицама маркета купци чешће бирају познате брендове пива, док домаћи остају у сјени. Домаће пиваре се хвале квалитетом својих производа, али тешко се „пробијају“ на домаће столове. Проблем је у свијести људи, тврде упућени.
"Ми онако немамо вјеру у нас у домаће, а имамо нека велика очекивања што је у некој приличној колизији. Наш купац просјечан своју преференцију јако често додјељује страним производима", рекао је власник МЦБ пиваре и пивнице у Бањалуци Љубомир Марић.
"Заправо људи који највише поручују домаћа пива су странци. Мислим да је то због маркетинга, да та страна пива имају неку бољу маркетинг кампању и због саме цијене, да људи асоцирају цијену са квалитетом", истакао је власник "Mac tire pub-a" Ђорђе Крајишник и додао:
"Лав, зајечарско, јелен код нас су доста јефтинији од естреље и људи сматрају самим тим што је естреља скупља да је и боља."
Домаћа пива можда још нису освојила тржиште, али имају све што је потребно, традицију, квалитет и ентузијазам произвођача.
"Нектар пиво има квалитет, па чак га и Хрватска купује, а наравно продаја пива нектара у Србији ће из године у годину расти и зато ћемо се залагати и министарка и ја и сви други производи и брендови који се раде у Републици Српској али и из Србије да се нађу у Српској", рекао је министар привреде и предузетништва Републике Српске Војин Митровић.
"Свакако нам је циљ да покушамо да са нашим произвођачима да афирмишемо ту сарадњу, да спојимо те привреднике и то је циљ данашњег бизнис форума, да их спојимо и да се те сировине набављају са територије Српске и Србије", казала је министар привреде Републике Србије Адријана Месаровић.
Бањалучка пивара је најбољи примјер како један бренд успјешно послује и на територији Републике Српске и Србије.
"Ова аквизиција која се недавно десила, бањалучке пиваре од стране велике и веома успјешне финске компаније Олви је велики показатељ и успјеха пиваре и јачине снаге бренда Некатар, али и привредног окружења у Републици Српској и Србији у који вјерују стране компаније", истакао је директор Бањалучке пиваре Илија Штека.
Уз мало више подршке и вјере потрошача, домаћи брендови би могли постати препознатљивији и у избору купаца заузeти прво мјестo.
Економија
49 мин0
Економија
2 ч0
Економија
8 ч0
Економија
21 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму