Овај њемачки град је шампион рада од куће

Хамбург се налази на врху љествице у Њемачкој када је ријеч о раду од куће, за разлику од истока земље гдје најмањи број радника ради на даљину.
У Хамбургу је 2024. године више од трећине запослених радило најмање једном недјељно од куће, што је највећи национални резултат, преноси „Шпигел“.
С обзиром на то да је 35,6 одсто запослених у Хамбургу прошле године радило најмање један дан недјељно од куће, тај град биљежи највишу стопу рада од куће међу свим њемачким савезним покрајинама, саопштио је „Статистикамт Норд“, државни завод за статистику који покрива сјеверне савезне покрајине Њемачке, преноси Танјуг.
У Њемачкој у просјеку 22,7 одсто службеника, радника или државних службеника ради најмање један дан недјељно од куће.
Након Хамбурга, највише стопе рада од куће у Њемачкој биљеже Берлин (31,2 одсто) и Хесен (27,4 процента).
Најнижи удио рада од куће је на истоку земље – у Мекленбургу–Предњој Померанији само 14,1 одсто испитаних ради једном недјељно од куће, у Тирингији 13,5 процената, а у Саксонији–Анхалт 10,9 одсто.
Рад од куће није могућ за све – према Институту Ифо, највише је распрострањен у услужним занимањима, на примјер у ИТ сектору, док је грађевински сектор на зачељу с удјелом мањим од пет процената, пише Глас Српске.
