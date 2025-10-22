Повучена два модела штитника за ролање: У случају пада може узроковати повреде

Извор:
СРНА
22.10.2025
11:03
Коментари:0
Са тржишта БиХ повучена су два модела штитника за ролање "ферфлај" из Кине јер је распон истезања умјетног зглоба превелик и не пружа очекивани ниво заштите и у случају пада може узроковати повреде корисника, објавила је Агенција за надзор над тржиштем БиХ.
Ријеч је о штитницима за ролање "ферфлај лежрлајн" 2.0 и Јр.2.0.
Предузете су мјере повлачења производа са тржишта, а потрошачима, који су купили овај производ, се савјетује да га врате увознику "Интерспорт" из Сарајева или у трговину малопродаје гдје су га купили.
Друштво
30 мин0
Остали спортови
34 мин0
Хроника
38 мин0
Република Српска
41 мин0
Најновије
Најчитаније
11
19
11
14
11
07
11
03
10
59
Тренутно на програму