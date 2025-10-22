Logo

Повучена два модела штитника за ролање: У случају пада може узроковати повреде

СРНА

22.10.2025

11:03

Фото: Pixabay

Са тржишта БиХ повучена су два модела штитника за ролање "ферфлај" из Кине јер је распон истезања умјетног зглоба превелик и не пружа очекивани ниво заштите и у случају пада може узроковати повреде корисника, објавила је Агенција за надзор над тржиштем БиХ.

Ријеч је о штитницима за ролање "ферфлај лежрлајн" 2.0 и Јр.2.0.

Предузете су мјере повлачења производа са тржишта, а потрошачима, који су купили овај производ, се савјетује да га врате увознику "Интерспорт" из Сарајева или у трговину малопродаје гдје су га купили.

