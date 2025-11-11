АМС: Возачи опрез, магла у котлинама и дуж ријека

Извор:
АТВ
11.11.2025
22:02
Из Ауто-мото савеза Републике Српске упозоравају возаче на појаву магле у котлинама и дуж ријека током ноћи и у раним јутарњим часовима.
"На дионицама које пролазе кроз усјеке скрећемо пажњу на повећану опасност од одрона", наводи се у посљедњем извјештају АМС Српске.
АМС савјетује возачима опрезну вожњу, уз обавезно посједовање зимске опреме.
