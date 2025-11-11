Logo
Large banner

АМС: Возачи опрез, магла у котлинама и дуж ријека

Извор:

АТВ

11.11.2025

22:02

Коментари:

0
АМС: Возачи опрез, магла у котлинама и дуж ријека
Фото: АТВ

Из Ауто-мото савеза Републике Српске упозоравају возаче на појаву магле у котлинама и дуж ријека током ноћи и у раним јутарњим часовима.

"На дионицама које пролазе кроз усјеке скрећемо пажњу на повећану опасност од одрона", наводи се у посљедњем извјештају АМС Српске.

АМС савјетује возачима опрезну вожњу, уз обавезно посједовање зимске опреме.

Подијели:

Таг:

Ауто-мото савез Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Гранични прелаз Градишка

Друштво

Појачана фреквенција возила у Градишци и Рачи

10 ч

0
Магла смањује видљивост

Друштво

Магла смањује видљивост

1 д

0
Упозорење за возаче који иду на два ауто-пута у Српској

Друштво

Упозорење за возаче који иду на два ауто-пута у Српској

2 д

2
Гужве на два гранична прелаза

Градови и општине

Гужве на два гранична прелаза

2 д

0

Више из рубрике

Сутра славимо ове светитеље: Примјер су мучеништва и добра, изговорите молитву за исцјељење

Друштво

Сутра славимо ове светитеље: Примјер су мучеништва и добра, изговорите молитву за исцјељење

2 ч

0
Српски љекар добио велико признање у свијету: Америчка награда ће носити његово име

Друштво

Српски љекар добио велико признање у свијету: Америчка награда ће носити његово име

3 ч

0
Институт "Др Мирослав Зотовић'' у рангу најбољих на свијету

Друштво

Институт "Др Мирослав Зотовић'' у рангу најбољих на свијету

4 ч

0
АТВ у Черкезовцу: Припрема локације за одлагање радиоактивног отпада

Друштво

АТВ у Черкезовцу: Припрема локације за одлагање радиоактивног отпада

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

06

Расправа у студију АТВ-а: Складиште или одлагалиште нуклеарног отпада? Ништа вам не вјерујем!

22

15

Бојић: БиХ нема бенефите од нуклеарне енергије, а желе одлагати отпад код нас

22

08

Сутра 24 улице и 21 насеље без струје

22

02

АМС: Возачи опрез, магла у котлинама и дуж ријека

21

55

Минић: Концесија за експлатационо поље ''Исток два'' биће пренесена на РиТе ''Угљевик''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner