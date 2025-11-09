Упозорење за возаче који иду на два ауто-пута у Српској

Извор:
АТВ
09.11.2025
19:35
Коментари:0
Густа магла смањује видљивост на ауто-путу Бањалука-Градишка и "9. јануар", као и на магистралном путу Бањалука-Градишка, саопштио је Ауто-мото савез Републике Српске и позвао возаче на опрез.
Из АМС-а су упозорили возаче да је на ауто-путу "9. јануар" на дионици Добој-Прњавор у квару камион са приколицом у близини надвожњака који води према Станарима.
"С обзиром на то да је видљивост знатно смањена због магле, возачима се савјетује да возе опрезно и спорије", кажу у АМС-у.
Друштво
Одбацио ''амерички сан'' и купио 330 дунума земље у Српској
Најновије
Најчитаније
19
35
19
32
19
28
19
24
19
20
Тренутно на програму