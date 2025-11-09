Logo
Упозорење за возаче који иду на два ауто-пута у Српској

Извор:

АТВ

09.11.2025

19:35

Упозорење за возаче који иду на два ауто-пута у Српској
Фото: АТВ

Густа магла смањује видљивост на ауто-путу Бањалука-Градишка и "9. јануар", као и на магистралном путу Бањалука-Градишка, саопштио је Ауто-мото савез Републике Српске и позвао возаче на опрез.

Из АМС-а су упозорили возаче да је на ауто-путу "9. јануар" на дионици Добој-Прњавор у квару камион са приколицом у близини надвожњака који води према Станарима.

"С обзиром на то да је видљивост знатно смањена због магле, возачима се савјетује да возе опрезно и спорије", кажу у АМС-у.

