Гдје је највише развода у Републици Српској

Извор:

АТВ

09.11.2025

19:24

Коментари:

0
У 2024. години у Републици Српској склопљено је 5.096 бракова, што је у односу на претходну годину за 375 бракова мање, а разведено је 868 бракова.

Највећи број разведених бракова забиљежен је у Граду Бањалука 158, Бијељини 107, Приједору 96.

Грађани кривца углавном налазе у модерном добу и поручују да је потребно више толеранције.

"Тај млади свијет није, рецимо, као ја кад сам био млађи, све се окренуло наопако",

"Забављају се дуго и воле се и чим се узму одмах развод. Па шта је радило до сада да није знало све те године да није за ту особу",

"Једно мора да попусти, то је одржавање брака",

"Само толеранција, љубав буде и прође", увјерени су грађани.

У Републици Српској уочава се све веће приближавање западноевропском посматрању бракова, који се одликује све каснијим уласком у брачну заједницу и одгађањем брака, што доводи до смањеног наталитета и појаве све чешћег негативног природног прираштаја. И социолози као један од разлог налазе у модерном добу.

"Чини ми се да савремени свијет и савремени начин живота управо то намеће, константно неко такмичење, константно неко упоређивање са неким, просто мислим да су друштвене мреже ушле у брачну заједницу и те приватне животе и ми се стално упоређујемо са неким људима.", каже социолог Владимир Васић.

За успјешну брачну заједницу потребно је више љубави, одрицања и комуникације.

"Оног момента када дође до прекида комуникације, оног момента кад дође до неспособности комуницирања двоје људи у браку, мушкарца и жене, чињеница је да долази до захлађења њихових међуљудских односа и до не хтијења рјешавања одређених проблема које имају у заједници", објашњава Васић.

Изазов пред свима је исти, како одржати брачну заједницу. Неки једно уз друго остају годинама, док други не издрже ни годину дана заједничког живота. Брак, чини се све чешће престаје бити обавеза и постаје избор који траје док постоји узајамно поштовање и разумијевање.

