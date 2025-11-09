Огласио се Додик након дирљивог сусрета са супругом погинулог борца

Аутор:Стеван Лулић
09.11.2025
18:55
Коментари:0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик огласио се након дирљивог сусрета са супругом погинулог борца у Теслићу.
Додику је једна госпођа пришла на улици и за њега је имала дирљиву поруку.
""Да поздравим нашег предсједника. Ја сам жена, удовица, погинулог борца. Да Вам се захвалим, да Вас није ја не бих имала кров над главом", рекла је госпођа Додику и додала:
"И сад бих била подстанар".
Република Српска
Додик јој се захвалио на овим ријечима.
"Живио ти мени, и твоји сви", закључила је госпођа.
Након овог сусрета Додик је на свом Икс налогу објавио снимак разговора и поручио да дугујемо захвалност свима који су свој живот уткали у темеље Републике Српске.
"Најмање што можемо да учинимо јесте да њиховим породицама омогућимо достојан живот", написао је Додик.
