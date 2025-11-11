Logo
АТВ у Черкезовцу: Припрема локације за одлагање радиоактивног отпада

Инес Ђанковић

11.11.2025

19:40

На локацији бившег војноскладишног комплекса Черкезовац припрема се локација за градњу Центра за збрињавање нуклеарног отпада. До сада је уклоњено осам складишних војних објеката.

Из Центра потврђују за АТВ да је пресудно да локација буде потврђена као погодна за његову градњу. Чека се Студија утицаја на околину, а након тога тражиће се локацијска и грађевинска дозвола. Поручују да разлога за забринутост нема.

Сам радиоактивни отпад потребно је прије складиштења обрадити и паковати на начин који онемогућује миграцију радиоактивних честица у околину. Такав прерађени отпад затим се ставља у металне спремнике, а они у армирано бетонске спремнике који се попуњавају бетоном и затварају бетонским поклопцем. У складиште могу доћи само већ готови спремници, а прерада отпада који Фонд мора преузети из Нуклеарне електране Кршко ће се одвијати у неком од европских центара за прераду.

Трговска гора

БиХ

Хрватска гради одлагалиште радиоактивног отпада на самој граници са БиХ

Планирана је изградња два складишта. Некадашњи војни бункери, уз додатне радове, служиће за пријем радиоактивног отпада из Хрватске и његово складиштење. Највеће складиште биће за радиоактивни отпад из Нуклеарне електране Кршко.

Комплетна изградња Центра на локацији Черкезовац, укључујући и припремне радове, од којих су неки већ завршени, коштаће око 30 милиона евра, а заузимаће повшину од 6.300 м кавадратних. Радови би требало да буду завршени 2027. године, а већ 2028. године Центар би требало да почне са радом.

Против изградње су у општини Двор. У Новом Граду за Хрватску кажу да нису добре комшије и да не брину о становницима с друге стране ријеке. Нико не жели отпад у свом дворишту, не желимо ни ми, поручује начелник Двора. Прилика да се изнесу ставови биће изгалање Студије изводљивости, што је кључни документ.

''Ми тога немамо. Кључни документ ће ићи или крајем ове или почетком идуће године. Биће излагање у Загреби у Двору и БиХ и то је тренутак када се треба укључити Двор, БиХ и РС, и рећи зашто то није погодно. Посебно ћу рећи то да БиХ има алате да каже да је то погодно или није. До сада смо чули у јавном простору само пуно приче'', рекао је Никола Арбутина, начелник општине Двор.

osa

Свијет

Откривено радиоактивно осиње гнијездо: Издато хитно саопштење

''Овај простор је насељенији је него простор Бановине. Ми увијек говоримо о 250 хиљада становника. Не само Новог Града него и општина у близини него у свих општина у сливу ријеке Уне. Уколико дође до цурења радиоактивности немогуће ђе да оно дође до ријеке Уне, а немогуће је да се радиоактивност избаци из воде'', казао је Мирослав Дрљача, начелник општине Нови Град.

Јасни су и становници Двора и Новог Града. Не желе отпад у својој близини.

АНКЕТА:

- Народ није за то, али нас се то не пита. То је унапријед договорено.

- Ми смо се наравно жалили на све те ствари. Али никаквог успјеха . Oбећавају да ћемо напредовати.

- Све најлошије што могу рећи, Да нас потрују, убију. Наши се изгледа лоше боре.

- Катарстофа. Мислим код нас и онако свако мало је неко болестан. Свако мало неко болује од рака. И у том смислу мени је то катастрофа

И раније су стручњаци упозоравали да одлагање радиоактивног отпада на овој локацији угрожава 13 локалних заједница у сливу ријеке Уне. Из БиХ стижу упозорења да су радови на Трговској гори чисто кршење међународних конвенција. БиХ ће заштиту тражити и на међународном плану.

