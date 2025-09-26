Logo

"Хрватска више не скрива подмукле намјере о одлагању нуклеарног отпада"

Извор:

СРНА

26.09.2025

21:03

Фото: АТВ

Хрватска више не скрива јасне и подмукле намјере када је ријеч о изградњи нукеларног објекта на Трговској гори, што је постало очигледно након изјаве члана Управног одбора Нуклеарне електране "Кршко" Саше Медаковића, изјавио је министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске Бојан Випотник.

Випотник је рекао да сви досадашњи наводи Хрватске како је у питању објекат за привремено одлагање, сада заиста нису нешто у шта се може вјеровати и да је сасвим јасно да та земља сматра Трговску гору идеалном локацијом за изградњу трајног одлагалишта.

Он је подсјетио на то да је Министарство већ много пута изражавало оправдану сумњу у коначне намјере Хрватске, узимајући у обзир њихову нетранспарентну досадашњу политику када је ријеч о Трговској гори.

Без обзира на то што друга страна све вријеме опструише цијели процес, почевши од израде Студије утицаја на животну средину за ову локацију, коју још нису доставили, а у којој се нису ни бавили утицајем изградње оваквог нуклеарног објекта у прекограничном контексу, Випотник је рекао да су "наше намјере јасне".

Дјечак-насиље над дјецом-260925

Регион

Хорор у Славонском Броду: Дјечака тукли, пљували, гађали урином док није пао у несвијест

"Нећемо одустати, прије свега, од заштите наших права и од борбе против изградње нуклеарног објекта на Черкезовцу. И то свима у Хрватској треба да буде јасно", поручио је Випотник.

Он је нагласио да Министарство захтијева од надлежних институција са нивоа БиХ, прије свега од Предсједништва, Савјета министара и Министарства иностраних послова, да без одлагања реагују и траже од институција Хрватске званично објашњење за изјаву Медаковића.

Како је објаснио, изјаве Марковића као члана управног одбора Нуклеарне електране "Кршко", којег именује држава, представљају званични став и имају тежину.

"О свему ћемо обавијестити и Секретаријат ЕСПОО конвенције на састанку који нас ускоро очекује у Женеви", навео је Випотник за Срну.

Фудбал-хуманитарни турнир-26092025

Фудбал

"Ми играмо, они побјеђују" : Хуманитарни турнир окупио бивше фудбалске асове

Медаковић је за хрватски "Пословни дневник" рекао да је у складишту Нуклеарне електране "Кршко" похрањен ниско и средње радиоактивни отпад у количини која би стала у један олимпијски базен и који чека да буде измјештен.

Он је прецизирао да словеначка половина иде у трајно одлагалиште Врбина, уз Електрану, а хрватска на Трговску гору "у ново привремено складиште које би требало да буде успостављено до 2028. године".

