Цвијановић: Свако ново радно мјесто је побједа Републике Српске

Извор:
СРНА
26.09.2025
20:00
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је инвестиције попут нове ливнице у Александровцу код Лакташа представљају велики подстрек економском развоју Републике Српске.
"Свако ново радно мјесто је једна мала побједа Републике Српске, а овакве инвестиције представљају велики подстрек њеном економском развоју", написала је Цвијановићева на Иксу.
Цвијановићева је навела да је вечерас у Александровцу присуствовала, заједно са званичницима Републике Српске и представницима италијанске групације ПМП, свечаном пуштању у рад нове ливнице ове компаније у вриједности већој од 35 милиона евра.
Занимљивости
Сутра славимо Крстовдан: Вјерује се да свака жена рано ујутру треба да уради ову ствар
Ливница у пословној зони Александровац у Лакташима најсавременија је у Европи. План је да у првој фази буде запослено 100 радника, а 300 када буде у пуном капацитету.
Цјелокупан погон, када буде завршен, могао би достићи улагања од 100 милиона евра.
Занимљивости
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Хроника
1 ч0
Србија
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
21
06
21
04
21
03
20
53
20
49
Тренутно на програму