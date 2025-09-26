Logo

Цвијановић: Свако ново радно мјесто је побједа Републике Српске

СРНА

26.09.2025

20:00

Цвијановић: Свако ново радно мјесто је побједа Републике Српске

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је инвестиције попут нове ливнице у Александровцу код Лакташа представљају велики подстрек економском развоју Републике Српске.

"Свако ново радно мјесто је једна мала побједа Републике Српске, а овакве инвестиције представљају велики подстрек њеном економском развоју", написала је Цвијановићева на Иксу.

Цвијановићева је навела да је вечерас у Александровцу присуствовала, заједно са званичницима Републике Српске и представницима италијанске групације ПМП, свечаном пуштању у рад нове ливнице ове компаније у вриједности већој од 35 милиона евра.

Ливница у пословној зони Александровац у Лакташима најсавременија је у Европи. План је да у првој фази буде запослено 100 радника, а 300 када буде у пуном капацитету.

Цјелокупан погон, када буде завршен, могао би достићи улагања од 100 милиона евра.

