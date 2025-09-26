Logo

Кошарац Шалајеву поклонио медаљон са амблемом Репубике Српске

Извор:

АТВ

26.09.2025

18:28

Коментари:

0
Фото: printscreen/Instagram/Staša Košarac

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац поклонио је данас медаљон са амблемом Републике Српске у знак захвалности за срдачно гостопримство у Сочију руководиоцу Федералне агенције за техничку регулацију и метрологију Русије Антону Шалајеву.

Кошарац који је и министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара истакао је да је поносан на везе које има са Руском Федерацијом, те да се увијек се са великом радошћу враћа овој пријатељској земљи.

"Сочи ме је импресионирао у сваком смислу. Из овог прелијепог и моћног града на обали Црног мора носим дивне утиске и богато искуство, али и жељу да се ускоро поново видимо", објавио је Кошарац на друштвеној мрежи "Инстаграм".

Кошарац је ове седмице предводио делегацију у вишедневној посјети Сочију током које је одржана сједница Комисије за трговину и економску сарадњу БиХ и Руске Федерације, након чега је имао низ радних састанака.

Сташа Кошарац

