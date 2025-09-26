Logo

Хоће ли се Вукота Говедарица кандидовати за предсједника Српске?

Извор:

АТВ

26.09.2025

17:17

Коментари:

0
Вукота Говедарица, начелник општине Гацко
Фото: АТВ

Начелник Гацка Вукота Говедарица гостовао је јуче у АТВ Специјалу "Херцеговина у фокусу", гдје је говорио о развоју Херцеговине, али се дотакао и његове кандидатуре за предсједника Републике Српске.

"То нигдје нисте могли прочитати", рекао је Говедарица на питање наше водитељке Драгане Божић.

На констатацију да је то оно што грађане занима, Говедарица је одговорио:

"Мене су грађани бирали да будем начелник Гацка. И ја тај посао у потпуности да обавим и да обављам. Према томе, немам врсту било какве политичке аспирације која у овом моменту иде ка тенденцији неке високе политике".

Подијели:

Таг:

Вукота Говедарица

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

УКЦ Републике Српске покреће тужбу због гараже

Република Српска

УКЦ Републике Српске покреће тужбу због гараже

1 ч

0
Savo Minić i Đuro Macut

Република Српска

Минић и Мацут: Континуирана сарадња - доказ нераскидивих веза српског народа с обје стране Дрине

1 ч

0
Шулић: Туризам - покретач привредног развоја у Српској

Република Српска

Шулић: Туризам - покретач привредног развоја у Српској

2 ч

0
Ковачевић: СНСД у понедјељак одлучује о учешћу на пријевременим изборима

Република Српска

Ковачевић: СНСД у понедјељак одлучује о учешћу на пријевременим изборима

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

34

Цифре огромне: Хелез на алкохол немилице трошио државне паре

17

21

Да ли ТикТок дијета помаже или не? Ево шта наука каже

17

21

Нема вакцина: Порастао број обољелих од короне у Бањалуци

17

19

Милан гаји воће које се бере пинцетом, а зарада је невјероватна

17

17

Хоће ли се Вукота Говедарица кандидовати за предсједника Српске?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner