Хоће ли се Вукота Говедарица кандидовати за предсједника Српске?

Извор:
АТВ
26.09.2025
17:17
Коментари:0
Начелник Гацка Вукота Говедарица гостовао је јуче у АТВ Специјалу "Херцеговина у фокусу", гдје је говорио о развоју Херцеговине, али се дотакао и његове кандидатуре за предсједника Републике Српске.
"То нигдје нисте могли прочитати", рекао је Говедарица на питање наше водитељке Драгане Божић.
На констатацију да је то оно што грађане занима, Говедарица је одговорио:
"Мене су грађани бирали да будем начелник Гацка. И ја тај посао у потпуности да обавим и да обављам. Према томе, немам врсту било какве политичке аспирације која у овом моменту иде ка тенденцији неке високе политике".
