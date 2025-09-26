Шулић: Туризам - покретач привредног развоја у Српској

Извор:
Туризам је озбиљан покретач привредног развоја у Републици Српској, што су показале претходне године, рекао је Срни министар трговине и туризма Српске Денис Шулић.
"Република Српска из године у годину биљежи раст броја долазака и ноћења, али и обухвата земаља из којих нам туристи долазе", истакао је Шулић, честитајући 27. септембар – Свјетски дан туризма.
Он је навео да туризам није нека успутна или додатна дјелатност онима који имају вишак времена и/или капитала и додао да се у протеклом периоду овај сектор развио, како код сеоских домаћинстава, тако и када је ријеч о улагањима у луксузне објекте и садржаје у Републици Српској.
"Дуго су владале предрасуде да је туризам привредна грана резервисана само за дестинације које имају море, плаже, ски-стазе или да је везан за европске и свјетске метрополе. Године иза нас су показале да се свијет све више окреће природи, боравку у њој, доброј кухињи, домаћој и здравој храни. Република Српска је ту добила своју прилику, коју за сада, бар када су у питању статистички показатељи, добро користимо", нагласио је Шулић.
Он је рекао да овогодишњи слоган обиљежавања Свјетског дана туризма - "Туризам и трансформација" одсликава примјер Републике Српске која је показала како се уз туризам цјелокупно друштво и привреда могу успјешно трансформисати.
Шулић је додао да је Свјетски дан туризма одлична прилика и за осврт на постигнуте резултате и за постављање нових циљева у развоју туризма.
"Ови резултати нису случајни, већ су плод континуираног рада на унапређењу туристичке инфраструктуре, обуке кадра, промоције туристичких дестинација и развоја одрживог и свих других видова туризма. Министарство трговине и туризма Републике Српске ће наставити са реализацијом стратегија које ће даље развијати туризам Српске", рекао је Шулић.
Према подацима Туристичке организације, Републику Српску је током седам мјесеци ове године посјетило 286.816 туриста који су остварили 694.155 ноћења, што је за 4,6 одсто више долазака и за три одсто више ноћења него лани.
Од јануара до јула ове године највише је, за 6,9 одсто повећан број ноћења у планинским мјестима у односу на исти период лани, док су бањска мјеста привукла за 3,5 одсто више туриста.
Туристичка организација Републике Српске ће и ове године пригодном манифестацијом обиљежити Свјетски дан туризма, а програм ће бити организован у Зворнику.
Свјетски дан туризма туристички радници широм свијета обиљежавају 27. септембра већ 45 година.
