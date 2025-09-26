Logo

WhatsApp увео нову функцију, корисници одушевљени

Извор:

Информер

26.09.2025

15:27

Коментари:

0
WhatsApp увео нову функцију, корисници одушевљени

Најпознатија апликација за дописивање, WhatsApp, сада корисницима широм свијета омогућава лакшу комуникацију захваљујући новој функцији – аутоматском превођењу порука.

Опција је доступна и на Андроид и на Ајфон уређајима, али постоји мала разлика у начину коришћења.

На иОС телефонима превод се покреће ручно – довољно је дуже притиснути поруку и изабрати "Преведи".

Андроид корисници, с друге стране, могу да активирају аутоматски превод читавог разговора, без потребе да сваку поруку посебно преводе.

У почетној фази, иОС верзија подржава 19 језика, док Андроид тренутно омогућава превод на енглески, шпански, хинди, португалски, руски и арапски. WhatsApp је најавио да ће списак подржаних језика бити проширен у будућности.

Приватност на првом месту

Превод порука се обавља директно на телефону корисника, без слања података на сервере компаније. Како истичу из Мете, на тај начин је приватност разговора потпуно очувана. Систем је осмишљен тако да нико осим власника уређаја не може приступити садржају порука.

pješački prelaz, kiša, пјешачки прелаз, аквана

Друштво

Сутра претежно облачно са локалним пљусковима

Ова новина представља наставак сигурносних унапређења које WhatsApp уводи. Прије неколико мјесеци представљене су функције попут Advanced Chat Privacy за заштиту осјетљивих информација, као и систем упозорења на могуће преваре када корисника у нову групу додаје непозната особа.

WhatsApp повезује свијет без препрека

Више од три милијарде корисника у преко 180 земаља свакодневно користи WhatsApp. Са новом функцијом аутоматског превода порука, апликација додатно олакшава комуникацију између људи широм свијета, уклањајући језичке баријере и омогућавајући разумевање једним кликом.

(информер)

Подијели:

Таг:

WhatsApp

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Dmitrij Peskov

Свијет

Песков: Напад на Сјеверни ток не би био могућ без знања Бајденове администрације

27 мин

0
Беба рођена у возилу Хитне помоћи Тузла

Друштво

Прелијепа прича из БиХ: Беба рођена у возилу Хитне помоћи

28 мин

0
Ушетао у поплављену кућу и открио опасног уљеза: Овај снимак леди крв у жилама!

Занимљивости

Ушетао у поплављену кућу и открио опасног уљеза: Овај снимак леди крв у жилама!

31 мин

0
Младић (20) претукао дјевојчицу у близини школе

Србија

Младић (20) претукао дјевојчицу у близини школе

39 мин

0

Више из рубрике

Шпијунирају вас: Под хитно избришите ове три апликације са телефона!

Наука и технологија

Шпијунирају вас: Под хитно избришите ове три апликације са телефона!

5 ч

0
Изгубљен контакт са Акацукијем: Мисија прекинута!

Наука и технологија

Изгубљен контакт са Акацукијем: Мисија прекинута!

6 ч

0
Ту су бацач ракета и миниган: Погледајте нове верзије Вихора

Наука и технологија

Ту су бацач ракета и миниган: Погледајте нове верзије Вихора

17 ч

0
Мета уводи тинејџерске налоге: Ево шта ће то значити за кориснике

Наука и технологија

Мета уводи тинејџерске налоге: Ево шта ће то значити за кориснике

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

36

Хорор у Сарајеву: Девојчицу прво истукли, па насрнули на њу ножем у кругу школе

15

34

Неизмјерна туга: Ово је Филип, младић страдао у несрећи код Врбаса

15

32

Селимовићу 45 година затвора за убиство сина и супруге!

15

28

Шулић: Туризам - покретач привредног развоја у Српској

15

27

WhatsApp увео нову функцију, корисници одушевљени

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner