WhatsApp увео нову функцију, корисници одушевљени

Извор:
Информер
26.09.2025
15:27
Коментари:0
Најпознатија апликација за дописивање, WhatsApp, сада корисницима широм свијета омогућава лакшу комуникацију захваљујући новој функцији – аутоматском превођењу порука.
Опција је доступна и на Андроид и на Ајфон уређајима, али постоји мала разлика у начину коришћења.
На иОС телефонима превод се покреће ручно – довољно је дуже притиснути поруку и изабрати "Преведи".
Андроид корисници, с друге стране, могу да активирају аутоматски превод читавог разговора, без потребе да сваку поруку посебно преводе.
У почетној фази, иОС верзија подржава 19 језика, док Андроид тренутно омогућава превод на енглески, шпански, хинди, португалски, руски и арапски. WhatsApp је најавио да ће списак подржаних језика бити проширен у будућности.
Приватност на првом месту
Превод порука се обавља директно на телефону корисника, без слања података на сервере компаније. Како истичу из Мете, на тај начин је приватност разговора потпуно очувана. Систем је осмишљен тако да нико осим власника уређаја не може приступити садржају порука.
Друштво
Сутра претежно облачно са локалним пљусковима
Ова новина представља наставак сигурносних унапређења које WhatsApp уводи. Прије неколико мјесеци представљене су функције попут Advanced Chat Privacy за заштиту осјетљивих информација, као и систем упозорења на могуће преваре када корисника у нову групу додаје непозната особа.
WhatsApp повезује свијет без препрека
Више од три милијарде корисника у преко 180 земаља свакодневно користи WhatsApp. Са новом функцијом аутоматског превода порука, апликација додатно олакшава комуникацију између људи широм свијета, уклањајући језичке баријере и омогућавајући разумевање једним кликом.
(информер)
Свијет
27 мин0
Друштво
28 мин0
Занимљивости
31 мин0
Србија
39 мин0
Наука и технологија
5 ч0
Наука и технологија
6 ч0
Наука и технологија
17 ч0
Наука и технологија
18 ч0
Најновије
Најчитаније
15
36
15
34
15
32
15
28
15
27
Тренутно на програму