Мета уводи тинејџерске налоге: Ево шта ће то значити за кориснике

Компанија Мета почела је пребацивати тинејџере на Фејсбуку и Месинџеру на намјенске "тинејџерске налоге", који имају додане родитељске контроле и друге заштите за млађе кориснике.
Ширење “тинејџерских налога” долази у тренутку када компанија тврди да “стотине милиона” тинејџера већ користе налоге на Инстаграму, Фејсбуку и Месинџеру.
Мета је први пут донијела тинејџерске налоге на Инстаграм прије годину и почела их је уводити за тинејџере у САД-у, Канади, Великој Британији и Аустралији на Фејсбуку и Месинџеру раније ове године. Сада ће специјализовани налози бити доступни тинејџерима широм свијета.
Компанија је учинила ове налоге обавезним за све тинејџере и захтјева од млађих тинејџера (од 13 до 15 година) да добију дозволу родитеља за промјену сигурносних поставки. Мета користи вјештачку интелигенцију за откривање тинејџера који можда лажу о својим годинама. Тинејџерски налози омогућавају родитељима да надгледају како њихова дјеца користе Метине апликације, а они укључују функције за праћење времена проведеног пред екраном и могућност прегледа с ким се њихова дјеца дописују. Тинејџерски налози такође долазе с рестриктивнијим поставкама приватности и сигурности, које су намијењене ограничавању њиховог контакта с одраслима које не познају.
Инстаграм такође проширује свој програм који омогућава америчким основним и вишим школама да убрзају пријављивање малтретирања и другог проблематичног понашања. До сада је компанија увела “програм школског партнерства” у сарадњи с неколико основних и виших школа. Мета каже да је “добила позитивне повратне информације од школа учесница” те да се свака школа са сједиштем у САД-у може пријавити и придружити.
Друштвена мрежа је посљедњих неколико година провела појачавајући функције родитељског надзора и покушавајући отклонити неке од очигледнијих недостатака у својим сигурносним функцијама.
Компанија се тренутно суочава с бројним тужбама и истрагама о свом досадашњем раду у области сигурности дјеце.
