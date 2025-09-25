Трамп: Састанак са Ердоганом био одличан

Извор:
Амерички предсједник Доналд Трамп описао је састанак са турским предсједником Реџепом Тајипом Ердоганом као одличан.
На питање о разговору, Трамп је одговорио показивањем палцем нагоре и рекао да је састанак био "одличан".
Састанак је трајао више од два сата, а Ердоган је напустио Овални кабинет у 13.50 часова по локалном времену, саопштено је из Бијеле куће.
