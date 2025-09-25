Logo

Трамп: Састанак са Ердоганом био одличан

Трамп Ердоган састанак
Фото: Танјуг/АП

Амерички предсједник Доналд Трамп описао је састанак са турским предсједником Реџепом Тајипом Ердоганом као одличан.

На питање о разговору, Трамп је одговорио показивањем палцем нагоре и рекао да је састанак био "одличан".

Жељка Цвијановић-Џон Гинкел-25092025

БиХ

Цвијановић: Пријатно дружење на пријему добродошлице за Џона Гинкела

Састанак је трајао више од два сата, а Ердоган је напустио Овални кабинет у 13.50 часова по локалном времену, саопштено је из Бијеле куће.

