Трамп и Ердоган се састали у Бијелој кући

Извор:
Танјуг
25.09.2025
18:54
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп дочекао је данас у Бијелој кући турског предсједника Реџепа Тајипа Ердогана, са ким ће одржати билатерални састанак у Овалном кабинету, преноси агенција "Анадолија".
Како је најављено, након разговора у Овалном кабинету услиједиће радни ручак.
Република Српска
Будимир за АТВ о паљењу Вукановићевих аута: Докле је стигла истрага?
Очекује се да ће Трамп и Ердоган разговарати о билатералним везама двије земље, као и о трговини, инвестицијама и одбрамбеној индустрији, и о регионалним питањима.
Ердоган је раније изјавио да "вјерује да ће састанак са Трампом допринијети окончању ратова и сукоба" у региону Блиског Истока у оквиру "заједничке визије глобалног мира, и да ће додатно ојачати сарадњу" између Турске и Сједињених Америчких Држава.
Република Српска
Будимир за АТВ о паљењу Вукановићевих аута: Докле је стигла истрага?
Турски предсједник је током званичне посјете САД претходно присуствовао годишњем засједању Генералне скупштине Уједињених нација у Њујорку, а заједно са Трампом у уторак, 23. септембра присуствовао је и мултилатералном састанку о Гази, који је одржан на маргинама Генералне скупштине.
Ауто-мото
47 мин1
Хроника
1 ч0
Економија
1 ч0
Ауто-мото
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму