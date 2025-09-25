Logo

Трамп и Ердоган се састали у Бијелој кући

Танјуг

25.09.2025

18:54

Трамп Ердоган састанак
Фото: Танјуг/АП

Амерички предсједник Доналд Трамп дочекао је данас у Бијелој кући турског предсједника Реџепа Тајипа Ердогана, са ким ће одржати билатерални састанак у Овалном кабинету, преноси агенција "Анадолија".

Како је најављено, након разговора у Овалном кабинету услиједиће радни ручак.

Очекује се да ће Трамп и Ердоган разговарати о билатералним везама двије земље, као и о трговини, инвестицијама и одбрамбеној индустрији, и о регионалним питањима.

Ердоган је раније изјавио да "вјерује да ће састанак са Трампом допринијети окончању ратова и сукоба" у региону Блиског Истока у оквиру "заједничке визије глобалног мира, и да ће додатно ојачати сарадњу" између Турске и Сједињених Америчких Држава.

Турски предсједник је током званичне посјете САД претходно присуствовао годишњем засједању Генералне скупштине Уједињених нација у Њујорку, а заједно са Трампом у уторак, 23. септембра присуствовао је и мултилатералном састанку о Гази, који је одржан на маргинама Генералне скупштине.

Доналд Трамп

Реџеп Тајип Ердоган

