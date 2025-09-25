Словенија забранила улазак Нетанијахуу

25.09.2025
Словенија је увела забрану уласка у земљу израелском премијеру Бењамину Нетанијахуу, саопштила је словеначка Влада.
Словенија је претходно у јулу увела исту забрану двојици крајње десно оријентисаних израелских министара.
Званична Љубљана је прошле године признала палестинску државу, а у августу је увела ембарго на оружје Израелу и забрану увоза робе произведене на палестинским територијама које је Израел окупирао.
