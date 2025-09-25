Срушила се жичара: Погинуло седам монаха

25.09.2025
Седам будистичких монаха погинуло је у несрећи која се десила на жичари током ноћи са уторка на сриједу у Шри Ланки, саопштиле су локалне полицијске власти.
Жртве су се упутиле према манастиру На Ујана, у центру Коломба, преноси "Daily Mirror".
Према почетним резултатима истраге, кабл је пукао, што је довело до урушавања кабине.
"У кабини је било 13 монаха. Двојица су успјела да се извуку из кабине са лакшим повредама, али четворица су у критичном стању, а седам их је смртно страдало", рекао је полицијски званичник.
Међу жртвама су, како се наводи, монаси из Индије, Русије и Румуније, преноси Euronews.
Манастир На Ујана налази се око 130 километара сјевероисточно од Коломба.
