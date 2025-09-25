Logo

Заплијењене фалсификоване ''Лабубу лутке'' вриједне више од 3,5 милиона фунти

25.09.2025

13:15

Заплијењене фалсификоване ''Лабубу лутке'' вриједне више од 3,5 милиона фунти
Фото: The Wall Street Journal/Јутјуб

Британске царинске службе заплијениле су фалсификоване играчке вриједне више од 3,5 милиона фунти, саопштила је данас тамошња Канцеларија за интелектуалну својину (ИПО).

Од укупно 259.000 заплијењених играчака, чак 90 одсто су биле копије популарних кинеских лутака Лабубу, које су ове године постале глобални хит захваљујући друштвеним мрежама, преноси Скај њуз.

Тестови безбједности показали су да три од четири фалсификата не испуњавају основне стандарде.

Међу ризицима су гушење, присуство токсичних хемикалија и неисправни дијелови.

''Иза привлачног паковања често се крију озбиљне опасности за дјецу'', упозорила је замјеница директора за спровођење закона при ИПО Хелен Барнхам.

Велика Британија

Лабубу

