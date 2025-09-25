Logo

Ухапшен мушкарац из Угљевика: Осумњичен за више кривичних дјела

Фото: Pexels

Н.Ј. (38) из Угљевика ухапшен је у наставку заједничке оперативне акције Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево и СИПА-е а која се реализује под надзором Тужилаштва БиХ.

Ухапшени се доводи у везу с почињењем кривичних дјела "Организовани криминал" и "Ометање рада правосуђа" прописана Кривичним законом БиХ, те кривичних дјела "Тешка кривична дјела против опште сигурности људи и имовине" и "Изазивање опште опасности", прописана Кривичним законом ФБиХ.

Осумњиченог 38-годишњака је ухапсила СИПА, након чега је предат полицијским службеницима Управе полиције МУП-а КС гдје је извршена криминалистичка обрада.

Подсјећамо, претходно су у оквиру исте истраге, а због постојања основа сумње да су починили наведена кривична дјела на штету М.Ц. из Сарајева у јуну 2025. године, ухапшени Е.К. (35) из Сарајева и Р.Д. (35) из Бијељине.

У овој истрази остварена је сарадња с ЕУРОПОЛ-ом, те надлежним тијелима Републике Аустрије, Швицарске, Републике Хрватске, Републике Србије, Црне Горе, као и с Граничном полицијом БиХ и Министарством унутрашњих послова Републике Српске и Кантоналним тужилаштвом Кантона Сарајево.

