Нападнут полицајац у Теслићу!

25.09.2025

10:36

Нападнут полицајац у Теслићу!
Лице из Теслића, чији су иницијали Д.П.К, ухапшено је након што је вербално вријеђало, а затим физички насрнуло на полицијског службеника приликом пружања асистенције радницима Комуналне полиције Теслић.

Полицајац је током асистенције задобио лаке тјелесне повреде и пружена му је љекарска помоћ у Дому здравља Теслић, саопштено је из ПУ Добој.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој који је наведено окарактерисао као кривично дјело спречавање службеног лица у вршењу службене радње.

