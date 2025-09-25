Нападнут полицајац у Теслићу!

25.09.2025
10:36
Коментари:0
Лице из Теслића, чији су иницијали Д.П.К, ухапшено је након што је вербално вријеђало, а затим физички насрнуло на полицијског службеника приликом пружања асистенције радницима Комуналне полиције Теслић.
Полицајац је током асистенције задобио лаке тјелесне повреде и пружена му је љекарска помоћ у Дому здравља Теслић, саопштено је из ПУ Добој.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој који је наведено окарактерисао као кривично дјело спречавање службеног лица у вршењу службене радње.
