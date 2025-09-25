Петровић: Грађани Српске желе добре магистралне путеве у Херцеговини

Извор:
25.09.2025
Путна инфраструктура је дефинитивно број један проблем људи у Херцеговини. Ми желимо добре магистралне путеве или рехабилитацијом или реконструкцијом. Сматрам да је неопходно реконструисати одређене путне правце, смањити број кривина и обновити слој који се потрошио након 40-50 година, казао је за АТВ, Лука Петровић, генерални директор Електропривреде Републике Српске.
''Остало нам је још 8,5 километара од Љубиња према Стоцу у вези чега је у току пројектна документација. Сада смо у фази ревизије пројекта, тако да можемо очекивати да већ у току сљедеће године извођач радова буде уведен у посао. Још један приоритет за Херцеговину је путни правац Тјентиште-Брод на Дрини, ту је путања усвојена, а Влада Републике Српске је донијела одлуку о финансирјској подршци тог пута са 40 милиона, а Путеви РС са учешћем 10 милиона КМ'', рекао је генерални директор Електропривреде Републике Српске, Лука Петровић.
