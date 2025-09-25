Logo

Жупљанин: Радикални исламистички покрети озбиљна пријетња у БиХ

Коментари:

Стручњак за безбједност Слободан Жупљанин сматра да радикални исламистички покрети, групе и појединци у условима сложене глобалне безбједносне ситуације представљају озбиљну пријетњу у цијелој БиХ.

"Опште је познато да у Федерацији БиХ дјелују радикални исламистички покрети који често прибјегавају планирању, организовању и извођењу терористичких акција у земљи и иностранству", рекао је Жупљанин.

Он је указао да је у посљедњим деценијама сваки терористички напад у Европи и свијету био повезан са исламистичким покретима у БиХ.

"То БиХ сврстава у сам врх љествице земаља које представљају безбједносну пријетњу по мир и стабилност у свијету", истиче Жупљанин.

Он је нагласио да благонаклон однос власти и правосуђа у БиХ охрабрује исламистичке покрете да радикалније дјелују.

"Већина припадника или не буде процесуирана или добије минималне казне", рекао је Жупљанин за Срну.

Исламиста Адил Ћенановић узнемиравао је српску породицу у Бихаћу због пуштања пјесме "Весели се српски роде", узвикујући испред њихове куће "Текбир - Алаху екбер".

Све је објавио на друштвеним мрежама, те упутио пријетње.

"Текбир! Алаху екбер! Па нек се нађе тај који ће је одврнути", рекао је Ђенановић, који је на глави носио повез са арапским натписом.

У Федерацији БиХ су учестали напади на српске повратнике, њихову имовину и светиње.

Слободан Жупљанин

