Logo

Касумовићу шест година забрањено да буде градоначелник Зенице

25.09.2025

11:08

Коментари:

0
Касумовићу шест година забрањено да буде градоначелник Зенице
Фото: Facebook

Кантонални суд у Зеници донио је првостепену пресуду којом је актуелни градоначелник Зенице и предсједник Босанскохерцеговачке иницијативе (БХИ – КФ) Фуад Касумовић осуђен на четири године затвора, уз урачунавање периода проведеног у притвору.

Поред затворске казне, суд је изрекао и мјеру забране обављања функције градоначелника у трајању од шест година, што је преседан који ће дугорочно утицати на политичку сцену Зенице.

fuad kasumovic

БиХ

Фуад Касумовић осуђен на четири године затвора

Пресуда је донесена након трогодишњег поступка, током којег је одржано чак 92 рочишта.

Касумовић и још десет особа оптужени су за низ кривичних дјела, међу којима су удруживање ради чињења кривичних дјела, злоупотреба положаја, проузроковање стечаја и несавјестан рад у служби. Случај је повезан с преносом власништва над Аутобуском станицом Зеница на Град Зеницу, чиме је, према наводима Тужилаштва, избјегнута наплата више од седам милиона КМ потраживања Пореске управе ФБиХ.

Такав поступак довео је до стечаја предузећа у децембру 2020. године, гашења јавног превоза и отказа за више од 150 радника.

Касумовић се није појавио на изрицању пресуде – у судници је био његов адвокат Асим Црналић. Испред зграде Кантоналног суда окупили су се грађани Зенице који су скандирали његово име: “Фудо, Фудо”.

Ова пресуда, осим затворске казне, има снажан политички ефекат – Касумовић је онемогућен да у наредних шест година обавља функцију на којој се налази, што ће отворити питање будућег вођења Града Зенице, преноси Аваз.

Подијели:

Тагови:

Fuad Kasumović

Зеница

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Амиџић о буџету: Српски новац се не може трошити без сагласности Српске

БиХ

Амиџић о буџету: Српски новац се не може трошити без сагласности Српске

2 ч

0
Фуад Касумовић осуђен на четири године затвора

БиХ

Фуад Касумовић осуђен на четири године затвора

3 ч

0
Грађани пред судом, одржана 92 рочишта: Изрицање пресуде Фуаду Касумовићу

БиХ

Грађани пред судом, одржана 92 рочишта: Изрицање пресуде Фуаду Касумовићу

3 ч

1
Обилне падавине захватиле овај дио БиХ: Вода се излила из шахтова, улице под водом

БиХ

Обилне падавине захватиле овај дио БиХ: Вода се излила из шахтова, улице под водом

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

24

У наредних 10 година нестаће ова занимања

13

15

Заплијењене фалсификоване ''Лабубу лутке'' вриједне више од 3,5 милиона фунти

13

14

Министри у радној посјети Билећи

13

10

Google тестира аутоматско пребацивање са лозинки на кључеве

13

00

Петровић: Грађани Српске желе добре магистралне путеве у Херцеговини

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner