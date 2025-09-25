Касумовићу шест година забрањено да буде градоначелник Зенице

25.09.2025
11:08
Коментари:0
Кантонални суд у Зеници донио је првостепену пресуду којом је актуелни градоначелник Зенице и предсједник Босанскохерцеговачке иницијативе (БХИ – КФ) Фуад Касумовић осуђен на четири године затвора, уз урачунавање периода проведеног у притвору.
Поред затворске казне, суд је изрекао и мјеру забране обављања функције градоначелника у трајању од шест година, што је преседан који ће дугорочно утицати на политичку сцену Зенице.
БиХ
Фуад Касумовић осуђен на четири године затвора
Пресуда је донесена након трогодишњег поступка, током којег је одржано чак 92 рочишта.
Касумовић и још десет особа оптужени су за низ кривичних дјела, међу којима су удруживање ради чињења кривичних дјела, злоупотреба положаја, проузроковање стечаја и несавјестан рад у служби. Случај је повезан с преносом власништва над Аутобуском станицом Зеница на Град Зеницу, чиме је, према наводима Тужилаштва, избјегнута наплата више од седам милиона КМ потраживања Пореске управе ФБиХ.
Такав поступак довео је до стечаја предузећа у децембру 2020. године, гашења јавног превоза и отказа за више од 150 радника.
Касумовић се није појавио на изрицању пресуде – у судници је био његов адвокат Асим Црналић. Испред зграде Кантоналног суда окупили су се грађани Зенице који су скандирали његово име: “Фудо, Фудо”.
Ова пресуда, осим затворске казне, има снажан политички ефекат – Касумовић је онемогућен да у наредних шест година обавља функцију на којој се налази, што ће отворити питање будућег вођења Града Зенице, преноси Аваз.
БиХ
2 ч0
БиХ
3 ч0
БиХ
3 ч1
БиХ
17 ч0
Најновије
Најчитаније
13
24
13
15
13
14
13
10
13
00
Тренутно на програму