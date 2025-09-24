Logo

Обилне падавине захватиле овај дио БиХ: Вода се излила из шахтова, улице под водом

24.09.2025

20:24

Коментари:

0
Обилне падавине захватиле овај дио БиХ: Вода се излила из шахтова, улице под водом
Фото: Pixabay

Обилне падавине које су захватиле подручје Љубушког у посљедњим сатима узрокују озбиљне проблеме.

Према досадашњим мјерењима, у овом дијелу Херцеговине пало је око 150 милиметара кише, што је изазвало излијевање воде из шахтова и стварање великих проблема у саобраћају. Возачи су упозорени на опрез, јер су многе саобраћајнице под водом, а задржавање воде на цестама додатно успорава саобраћај.

Policija

Хроника

Огласио се МУП поводом двоструког убиства на Цетињу

Упозорење због изванредног хидролошког стања издато је од стране Агенције за водно подручје Јадранског мора Мостар, која је упозорила на ризик од бујичних и урбаних поплава у сливу Јадранског мора.

Према прогнозама, Херцеговину у наредним сатима очекује између 30 и 70 литара кише по четворном метру, а локално и до 90 литара у 24 сата.

Ове обилне падавине могу изазвати нагли пораст водостаја ријека и потока, што повећава ризик од поплава, преноси Радиосарајево.ба.

Зоран Милановић

Регион

Милановић: Народи у БиХ имају право на легитимно изабране представнике

Упозорење на изванредно хидролошко стање вриједи од 24. до 25. септембра, а Агенција позива све надлежне институције да помно прате развој ситуације и подузму мјере према Федералном оперативном плану обране од поплава.

Подијели:

Таг:

Kiša

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Као јутарња кафа утиче на крвни притисак?

Здравље

Као јутарња кафа утиче на крвни притисак?

21 мин

0
Nafta industrija Srbije NIS Gazprom

Србија

Вучић послије говора у УН: Можда одложе санкције НИС-у још једном

34 мин

0
Млади боксер умро 11 дана након што је нокаутиран у рингу

Остали спортови

Млади боксер умро 11 дана након што је нокаутиран у рингу

38 мин

0
Минић за АТВ: "Ово није моменат гдје треба да имамо политичко препуцавање"

Република Српска

Минић за АТВ: "Ово није моменат гдје треба да имамо политичко препуцавање"

40 мин

0

Више из рубрике

Квалитет меса у фокусу: Изазови у међународној трговини

БиХ

Квалитет меса у фокусу: Изазови у међународној трговини

46 мин

0
Цвијановић Холцап састанак

БиХ

Цвијановић-Холцап: Успјешна сарадња ОЕБС-а са свим нивоима власти у БиХ

1 ч

0
Цвијановић Фарел састанак

БиХ

Цвијановић у разговору са Фарелом указала на неопходност избалансираног приступа

1 ч

0
ФБиХ и Брчко дистрикт добијају Амбер Алерт

БиХ

ФБиХ и Брчко дистрикт добијају Амбер Алерт

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

24

Пилот шверцовао кокаин вриједан 2,7 милиона евра, чека га дуга робија

20

24

Обилне падавине захватиле овај дио БиХ: Вода се излила из шахтова, улице под водом

20

21

Арсенал намjештао утакмице – УЕФА им смањила казну

20

17

Огласио се МУП поводом двоструког убиства на Цетињу

20

15

Милановић: Народи у БиХ имају право на легитимно изабране представнике

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner