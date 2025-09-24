Обилне падавине захватиле овај дио БиХ: Вода се излила из шахтова, улице под водом

24.09.2025
Обилне падавине које су захватиле подручје Љубушког у посљедњим сатима узрокују озбиљне проблеме.
Према досадашњим мјерењима, у овом дијелу Херцеговине пало је око 150 милиметара кише, што је изазвало излијевање воде из шахтова и стварање великих проблема у саобраћају. Возачи су упозорени на опрез, јер су многе саобраћајнице под водом, а задржавање воде на цестама додатно успорава саобраћај.
Упозорење због изванредног хидролошког стања издато је од стране Агенције за водно подручје Јадранског мора Мостар, која је упозорила на ризик од бујичних и урбаних поплава у сливу Јадранског мора.
Према прогнозама, Херцеговину у наредним сатима очекује између 30 и 70 литара кише по четворном метру, а локално и до 90 литара у 24 сата.
Ове обилне падавине могу изазвати нагли пораст водостаја ријека и потока, што повећава ризик од поплава, преноси Радиосарајево.ба.
Упозорење на изванредно хидролошко стање вриједи од 24. до 25. септембра, а Агенција позива све надлежне институције да помно прате развој ситуације и подузму мјере према Федералном оперативном плану обране од поплава.
