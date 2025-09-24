Цвијановић-Холцап: Успјешна сарадња ОЕБС-а са свим нивоима власти у БиХ

24.09.2025
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се данас у Сарајеву са новоименованим шефом Мисије Организације за европску безбједност и сарадњу у БиХ Ричардом Холцаплом.
Овом приликом Цвијановић је изразила наду да ће ова организација и убудуће успјешно сарађивати са свим нивоима власти у БиХ, те пожељела новом шефу Мисије срећу и успјех у обављању професионалних задатака.
