Logo

Цвијановић-Холцап: Успјешна сарадња ОЕБС-а са свим нивоима власти у БиХ

24.09.2025

18:51

Коментари:

0
Цвијановић Холцап састанак
Фото: Уступљена фотографија

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се данас у Сарајеву са новоименованим шефом Мисије Организације за европску безбједност и сарадњу у БиХ Ричардом Холцаплом.

Овом приликом Цвијановић је изразила наду да ће ова организација и убудуће успјешно сарађивати са свим нивоима власти у БиХ, те пожељела новом шефу Мисије срећу и успјех у обављању професионалних задатака.

Подијели:

Таг:

Жељка Цвијановић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пензионери никад богатији! Ово раде сваки дан и уз то зарађивати милионе

Занимљивости

Пензионери никад богатији! Ово раде сваки дан и уз то зарађивати милионе

1 ч

0
Са 15 година чула најстрашније ријечи - леукемија: Нина је наш херој!

Друштво

Са 15 година чула најстрашније ријечи - леукемија: Нина је наш херој!

1 ч

0
Цвијановић Фарел састанак

БиХ

Цвијановић у разговору са Фарелом указала на неопходност избалансираног приступа

1 ч

0
Одређеној притвор мајци осумњиченој за смрт бебе

Хроника

Одређеној притвор мајци осумњиченој за смрт бебе

2 ч

0

Више из рубрике

Цвијановић Фарел састанак

БиХ

Цвијановић у разговору са Фарелом указала на неопходност избалансираног приступа

1 ч

0
ФБиХ и Брчко дистрикт добијају Амбер Алерт

БиХ

ФБиХ и Брчко дистрикт добијају Амбер Алерт

2 ч

0
Đorđe Radanović

БиХ

Радановић: Мржња према Србима преноси се генерацијски

3 ч

0
Чавара: У буџету неприхватљив преноса надлежности у области културе

БиХ

Чавара: У буџету неприхватљив преноса надлежности у области културе

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

24

Пилот шверцовао кокаин вриједан 2,7 милиона евра, чека га дуга робија

20

24

Обилне падавине захватиле овај дио БиХ: Вода се излила из шахтова, улице под водом

20

21

Арсенал намjештао утакмице – УЕФА им смањила казну

20

17

Огласио се МУП поводом двоструког убиства на Цетињу

20

15

Милановић: Народи у БиХ имају право на легитимно изабране представнике

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner