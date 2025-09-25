Logo

Коњица жандармерије МУП-а одржала патролу у Вишеграду

25.09.2025

12:43

Коњица жандармерије МУП-а одржала патролу у Вишеграду
Фото: Уступљена фотографија

Данас је Јединица жандармерије коњице Министарства унутрашњих послова Републике Српске одржала патролу у Вишеграду.

У склопу својих редовних активности обављају патролну дјелатност у циљу превентивног дјеловања и представљања рада полиције у заједници.

Активно су укључени у рад на снимању важних сцена из филма Линија о прослављеном ратном хирургу доктору Миодрагу Лазићу у режији професора Драгана Елчића.

Саво Минић

Република Српска

Минић за АТВ: Приоритет је путна инфраструктура

