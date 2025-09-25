Коњица жандармерије МУП-а одржала патролу у Вишеграду

25.09.2025
Данас је Јединица жандармерије коњице Министарства унутрашњих послова Републике Српске одржала патролу у Вишеграду.
У склопу својих редовних активности обављају патролну дјелатност у циљу превентивног дјеловања и представљања рада полиције у заједници.
Активно су укључени у рад на снимању важних сцена из филма Линија о прослављеном ратном хирургу доктору Миодрагу Лазићу у режији професора Драгана Елчића.
