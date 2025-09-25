Logo

Лијепе вијести из породилишта Српске

25.09.2025

07:47

Лијепе вијести из породилишта Српске
Фото: pexels

У породилиштима у Републици Српској у посљедња 24 часа рођено је 29 беба.

У Бањалуци је рођено осам беба, у Бијељини шест беба док је у породилишту у Добоју рођено пет беба.

Источно Сарајево је богатије за три бебе, док су у Требињу и Приједору рођене по двије бебе. У породилишту у Фочи рођена је једна беба.

