Лијепе вијести из породилишта Српске

25.09.2025
07:47
Коментари:0
У породилиштима у Републици Српској у посљедња 24 часа рођено је 29 беба.
У Бањалуци је рођено осам беба, у Бијељини шест беба док је у породилишту у Добоју рођено пет беба.
Источно Сарајево је богатије за три бебе, док су у Требињу и Приједору рођене по двије бебе. У породилишту у Фочи рођена је једна беба.
Сцена
Породила се Ријана: Објавила фотографију, па открила по коме је беба добила име
Друштво
1 ч0
Друштво
11 ч0
Друштво
14 ч0
Друштво
15 ч0
Најновије
Најчитаније
08
29
08
26
08
26
08
23
08
17
Тренутно на програму