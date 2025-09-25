Logo

Породила се Ријана: Објавила фотографију, па открила по коме је беба добила име

25.09.2025

07:46

Фото: Tanjug

Америчка пјевачица Ријана и њен партнер репер Асап Роки добили су трећу бебу, дјевојчицу, којој су дали име Роки Ајриш Мајерс, објавила је пјевачица на свом Инстаграму, уз фотографију бебе.

Ријана и њен дугогодишњи партнер, репер и предузетник А$АП Роцкy, родитељи су два сина, РЗА, рођеног 2022. године и Рајота, који је рођен 2023. године. Сада је по први пут постала је мајка кћерке. Она је открила да се породила 13. септембра и да је дкевојчица име добила у част Ријаниног оца. Роналд Фенти преминуо је у мају у Лос Анђелесу у 70. години.

Како преноси CNN, Ријана је наставила традицију спајања моде са “откривањима трудноће” тако што је дебитовала са својим најновијим трудничким стомаком у мају на МЕТ гала вечери.

Британском Вогу је 2020. године рекла да њен десетогодишњи план укључује дјецу.

''Имаћу децу троје или четворо њих. Једино што је важно је срећа, то је једини здрав однос између родитеља и дјетета. То је једино што може истински одгајити дијете, љубав'', навела је Ријана.

Ријана (34) и А$АП Роки (33) били су пријатељи годинама и јавно су открили своју романтичну везу 2021. године.

Он ју је назвао “љубављу свог живота” током интервјуа за ГQ, додајући да је очинство “апсолутно његова судбина”.

У априлу је за Вог рекао да је његова љубав према Ријани “унутрашња, спољашња, бесконачна, прошлост, будућност”.

