25.09.2025

07:36

Tехничка школа Бања Лука – бесплатна школа и наставна средства за све ученике

Техничка школа Бања Лука донијела је одлуку да више неће наплаћивати партиципацију ученицима. Од сада ће школовање у овој школи бити у потпуности бесплатно.

Школа ће, уз подршку привредника и пријатеља школе, активно помагати ученицима у набавци наставних средстава, књига, опреме и свега што им је потребно да би им школовање било лакше и квалитетније. У временима када родитељи издвајају значајна средства за образовање своје дјеце, овај корак је велика подршка и ученицима и породицама.

Техничка школа Бања Лука је највећа школа у Републици Српској са више од 1.400 ученика и 150 запослених. Образује профиле у области машинства и саобраћаја, а практична настава и рад са ученицима у реалном окружењу представљају темељ за развој привреде Републике Српске.

Међутим, проблем финансирања остаје велики изазов. Средње школе се финансирају из буџета, а град Бања Лука је надлежан за буџете школа. Средства која добијамо за практичну наставу износе свега 6.000 КМ годишње, што није довољно ни за једну седмицу рада у школи ових димензија. Машине и опрема су много скупљи, али ми смо предузели све кораке да обезбиједимо боље услове за наше ученике.

"Нисмо чекали, нисмо куκали. Предузели смо све кораке да наши ученици имају што боље услове и да успију", изјавио је први човјек Техничке школе, Владимир Куваља.

Позвали смо привреднике, остварили сарадњу са бројним компанијама и направили велике промјене које ће допринијети квалитетнијој настави. Подршку смо добили и од Предсједника Републике Српске, који је помогао санацију крова школе, а већ од сљедеће седмице крећемо са санацијом просторија за практичну наставу.

У протекле три године, школа је, уз помоћ привредника и донатора, прикупила више од 1.000.000 КМ у виду материјала, опреме и радова на санацији. Потписани су и нови пројекти у вриједности од преко 1.200.000 КМ за набавку модерне опреме и даље унапређење наставног процеса.

Наши ученици су наш најважнији производ кадровска снага која остаје овдје, да ради и развија Републику Српску. То је наш највећи задатак и наша највећа побједа.

