Tехничка школа Бања Лука – бесплатна школа и наставна средства за све ученике

25.09.2025
07:36
Коментари:0
Техничка школа Бања Лука донијела је одлуку да више неће наплаћивати партиципацију ученицима. Од сада ће школовање у овој школи бити у потпуности бесплатно.
Школа ће, уз подршку привредника и пријатеља школе, активно помагати ученицима у набавци наставних средстава, књига, опреме и свега што им је потребно да би им школовање било лакше и квалитетније. У временима када родитељи издвајају значајна средства за образовање своје дјеце, овај корак је велика подршка и ученицима и породицама.
Техничка школа Бања Лука је највећа школа у Републици Српској са више од 1.400 ученика и 150 запослених. Образује профиле у области машинства и саобраћаја, а практична настава и рад са ученицима у реалном окружењу представљају темељ за развој привреде Републике Српске.
Међутим, проблем финансирања остаје велики изазов. Средње школе се финансирају из буџета, а град Бања Лука је надлежан за буџете школа. Средства која добијамо за практичну наставу износе свега 6.000 КМ годишње, што није довољно ни за једну седмицу рада у школи ових димензија. Машине и опрема су много скупљи, али ми смо предузели све кораке да обезбиједимо боље услове за наше ученике.
Свијет
Израелски премијер: Неће бити палестинске државе!
"Нисмо чекали, нисмо куκали. Предузели смо све кораке да наши ученици имају што боље услове и да успију", изјавио је први човјек Техничке школе, Владимир Куваља.
Позвали смо привреднике, остварили сарадњу са бројним компанијама и направили велике промјене које ће допринијети квалитетнијој настави. Подршку смо добили и од Предсједника Републике Српске, који је помогао санацију крова школе, а већ од сљедеће седмице крећемо са санацијом просторија за практичну наставу.
У протекле три године, школа је, уз помоћ привредника и донатора, прикупила више од 1.000.000 КМ у виду материјала, опреме и радова на санацији. Потписани су и нови пројекти у вриједности од преко 1.200.000 КМ за набавку модерне опреме и даље унапређење наставног процеса.
Наши ученици су наш најважнији производ кадровска снага која остаје овдје, да ради и развија Републику Српску. То је наш највећи задатак и наша највећа побједа.
Најновије
Најчитаније
08
29
08
26
08
26
08
23
08
17
Тренутно на програму