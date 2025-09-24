Logo

Обустава саобраћаја у бројним бањалучким улицама

24.09.2025

11:16

Коментари:

0
Обустава саобраћаја у бројним бањалучким улицама

Због одржавања манифестације "Бањалучки маратон – Бањалучки полумаратон", у нед‌јељу, 28. септембра, у више улица у граду биће обустављен саобраћај, саопштено је из Од‌јељења за саобраћај и путеве.

Потпуна обустава у периоду од осам до 14 часова предвиђена је у улицама Теодора Колоктрониса, Војводе Пере Креце, браће Југовић, Од Змијања Рајка, Крагујевачких и краљевачких жртава, Симе и Илије Партала, те у Јагарској улици од раскрснице са Улицом Симе и Илије Партала до 'Дрвопродекса', као и у Улици Јагаре од 'Дрвопродекса' до цркве у Карановцу.

У истом периоду биће затворен и дио Улице Гаврила Принципа од Милоша Обилића до Бранка Мораче, затим Улица Бранка Мораче, дио Скендера Куленовића од Бранка Мораче до Душка Кошчице, те Улица краља Петра И Карађорђевића на потезу од Душка Кошчице до Булевара цара Душана, као и дио исте улице од Булевара цара Душана до Улице олимпијских побједника.

У времену од осам до 9.30 часова саобраћај неће бити могућ у Улици олимпијских побједника, на дијелу од Улице краља Петра И Карађорђевића до Гундулићеве, затим у Гундулићевој, Улици Гавре Вучковића, Мајке Југовића, Крфској, дијелу Гаврила Принципа од Улице Стевана Булајића до Улице браће Југовић, као и у дијелу Улице браће Југовић од Гаврила Принципа до Улице војводе Пере Креце.

hitna pomoc

Свијет

Ученик (14) избо ножем наставницу музичког, па побјегао

Током трајања обуставе биће измијењене и трасе аутобуса јавног градског и приградског превоза. Већи број линија биће преусмјерен на Источни и Западни транзит, док линија број 17 неће саобраћати. На линијама које пролазе Улицом краља Петра И Карађорђевића аутобуси ће бити преусмјерени на транзите, а приградске и републичке линије из смјера сјевера возиће само до паркинга 'Малта'. Линије из смјера Челинца биће усмјерене Булеваром српске војске, док ће линија 14 саобраћати улицама Српских устаника, Југ Богдана, Булеваром Десанке Максимовић, Булеваром Петра Бојовића, Булеваром српске војске, Улицом Триве Амелице и Крајишких бригада до кружног тока код Гимназије.

Регулисање и преусмјеравање саобраћаја ће вршити припадници Министарства унутрашњих послова, који апелују на грађане да покажу стрпљење и опрез током трајања манифестације.

Подијели:

Тагови:

саобраћај

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Велики број насеља у Бањалуци данас без струје

Бања Лука

Велики број насеља у Бањалуци данас без струје

5 ч

0
Бањалучка улица остала без асфалта: Грађани забринути, пролазак кроз центар града готово немогућ

Бања Лука

Бањалучка улица остала без асфалта: Грађани забринути, пролазак кроз центар града готово немогућ

20 ч

0
Шта знају Бањалучани осим "естрадног сукоба" Станивуковића и Ђајића?

Бања Лука

Шта знају Бањалучани осим "естрадног сукоба" Станивуковића и Ђајића?

20 ч

4
Од сутра превентивни прегледи за откривање анеуризме трбушне аорте

Бања Лука

Од сутра превентивни прегледи за откривање анеуризме трбушне аорте

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

14

Поплаве паралисале Далмацију: Улице претворене у језера, киша не престаје да пада

12

13

Тужиоци траже смртну казну: Мушкарац оптужен за четвороструко убиство

11

59

Преминуо војвода Василије Видовић Васке

11

57

Исламисти кривична пријава, казне и због ”Весели се српски роде”!

11

52

Пренос: Посебна сједница Народне скупштине Републике Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner