Обустава саобраћаја у бројним бањалучким улицама

24.09.2025
11:16
Коментари:0
Због одржавања манифестације "Бањалучки маратон – Бањалучки полумаратон", у недјељу, 28. септембра, у више улица у граду биће обустављен саобраћај, саопштено је из Одјељења за саобраћај и путеве.
Потпуна обустава у периоду од осам до 14 часова предвиђена је у улицама Теодора Колоктрониса, Војводе Пере Креце, браће Југовић, Од Змијања Рајка, Крагујевачких и краљевачких жртава, Симе и Илије Партала, те у Јагарској улици од раскрснице са Улицом Симе и Илије Партала до 'Дрвопродекса', као и у Улици Јагаре од 'Дрвопродекса' до цркве у Карановцу.
У истом периоду биће затворен и дио Улице Гаврила Принципа од Милоша Обилића до Бранка Мораче, затим Улица Бранка Мораче, дио Скендера Куленовића од Бранка Мораче до Душка Кошчице, те Улица краља Петра И Карађорђевића на потезу од Душка Кошчице до Булевара цара Душана, као и дио исте улице од Булевара цара Душана до Улице олимпијских побједника.
У времену од осам до 9.30 часова саобраћај неће бити могућ у Улици олимпијских побједника, на дијелу од Улице краља Петра И Карађорђевића до Гундулићеве, затим у Гундулићевој, Улици Гавре Вучковића, Мајке Југовића, Крфској, дијелу Гаврила Принципа од Улице Стевана Булајића до Улице браће Југовић, као и у дијелу Улице браће Југовић од Гаврила Принципа до Улице војводе Пере Креце.
Свијет
Ученик (14) избо ножем наставницу музичког, па побјегао
Током трајања обуставе биће измијењене и трасе аутобуса јавног градског и приградског превоза. Већи број линија биће преусмјерен на Источни и Западни транзит, док линија број 17 неће саобраћати. На линијама које пролазе Улицом краља Петра И Карађорђевића аутобуси ће бити преусмјерени на транзите, а приградске и републичке линије из смјера сјевера возиће само до паркинга 'Малта'. Линије из смјера Челинца биће усмјерене Булеваром српске војске, док ће линија 14 саобраћати улицама Српских устаника, Југ Богдана, Булеваром Десанке Максимовић, Булеваром Петра Бојовића, Булеваром српске војске, Улицом Триве Амелице и Крајишких бригада до кружног тока код Гимназије.
Регулисање и преусмјеравање саобраћаја ће вршити припадници Министарства унутрашњих послова, који апелују на грађане да покажу стрпљење и опрез током трајања манифестације.
Бања Лука
5 ч0
Бања Лука
20 ч0
Бања Лука
20 ч4
Бања Лука
23 ч0
Најновије
Најчитаније
12
14
12
13
11
59
11
57
11
52
Тренутно на програму