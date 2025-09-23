Од сутра превентивни прегледи за откривање анеуризме трбушне аорте

Извор:
СРНА
23.09.2025
12:47
У Дому здравља Бањалука сутра ће почети превентивни прегледи грађана за откривање анеуризме трбушне аорте.
Из бањалучког Дома здравља саопштено је да је циљ ултразвучног скрининг програма за анеуризматску болест абдоминалне аорте рана детекција болести, као и идентификације фактора ризика повезаних с настанком овог озбиљног обољења.
Ултразвучни скрининг је намијењен грађанима старијим од 55 година код којих раније није дијагностикована ова болест.
''Преглед је једноставан и траје свега неколико минута, а осим дијагностике болести, врши се и процјена присутности фактора ризика'', додаје се у саопштењу.
Прегледи ће бити рађени у амбулантама породичне медицине у Дому здравља у Платоновој улици и трајаће до краја 2025. године.
