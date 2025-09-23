Logo

Од сутра превентивни прегледи за откривање анеуризме трбушне аорте

23.09.2025

12:47

Од сутра превентивни прегледи за откривање анеуризме трбушне аорте
Фото: АТВ

У Дому здравља Бањалука сутра ће почети превентивни прегледи грађана за откривање анеуризме трбушне аорте.

Из бањалучког Дома здравља саопштено је да је циљ ултразвучног скрининг програма за анеуризматску болест абдоминалне аорте рана детекција болести, као и идентификације фактора ризика повезаних с настанком овог озбиљног обољења.

Ултразвучни скрининг је намијењен грађанима старијим од 55 година код којих раније није дијагностикована ова болест.

''Преглед је једноставан и траје свега неколико минута, а осим дијагностике болести, врши се и процјена присутности фактора ризика'', додаје се у саопштењу.

Прегледи ће бити рађени у амбулантама породичне медицине у Дому здравља у Платоновој улици и трајаће до краја 2025. године.

stasa kosarac

БиХ

Кошарац: Српску неће зауставити на путу добрих односа са Русијом

Из Дом здравља наводе да су прегледи организовани у сарадњи са међународном организацијом Винфокус.

Заинтересовани грађани информације могу добити приликом посјете свом тиму породичне медицине или у амбулантама Службе хитне медицинске помоћи.

