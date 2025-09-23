Умро врховни вјерски поглавар Саудијске Арабије

23.09.2025
12:45
Коментари:0
Краљевски двор Саудијске Арабије саопштио је да је у 82. години преминуо велики муфтија Краљевине Абдулазиз бин Абдуллах Ал Шеик.
Абдулазиз Ал Шеик обављао је дужност великог муфтије Саудијске Арабије, био предсједник Вијећа врховних учењака и предсједник Опште управе за исламска истраживања и фетве, са рангом министра. Био је трећи велики муфтија Саудијске Арабије, након Мухаммеда бин Ибрахима Ал Шеика и Абдулазиза бин База.
Рођен је 30. новембра 1943. године у Меки. Оца је изгубио 1951, прије него што је напунио осам година, те је одрастао као сироче. У младости је научио Куран напамет, а у двадесетим годинама живота потпуно је изгубио вид. Студирао је шеријат, био члан академских вијећа на универзитетима.
Аутор је бројних дјела из области шеријата, укључујући збирке фетви, радове о исламској акиди и текстове о питањима дозвољеног и забрањеног (халал и харам). Његов научни опус обухвата и збирке фетви изговорених током различитих програма и прилика у његовој дугогодишњој каријери, пише Кликс.
