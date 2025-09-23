Васпитачица везала дијете јер је бацало храну на под - ФОТО

23.09.2025
12:06
Коментари:0
Асистенткиња у једној приватној предшколској установи, у америчкој држави Вирџинија, отпуштена је, а након што је, према тврдњама, снимљена како везује дијете за столицу.
Према извјештају Одељења за социјалну бригу, дијете старо 21 месец је било везано 22 минута танким ћебетом, а током инцидента није плакало нити показивало знаке узнемирености.
Pre-school teacher fired after allegedly caught on camera tying up childhttps://t.co/Gv1o2FAEY6 pic.twitter.com/Tcs1nKc7TQ— Daily Star (@dailystar) September 22, 2025
Надлежни тврде да постоји снимак надзорне камере из учионице за млађу групу, забиљежен 13. августа.
Асистенткиња је, наводно, реаговала на понашање дјетета које је бацало храну на под и устајало од стола, тако што га је везала, умјесто да покуша неку другу васпитну методу, преноси Дејли Стар.
Додатну забринутост изазива чињеница, додају надлежни, да је друга одрасла особа ушла у просторију док је дијете било везано, али га није одвезала.
Из Одјељења за социјалне бригу истичу да је поступак асистенткиње био супротан правилима установе, која изричито забрањују физичко спутавање дјеце, осим у ситуацијама када постоји непосредна опасност да повриједи себе или друге.
“Одмах је отпуштена, након што је инцидент потврђен. Свим запосленима је поново скренута пажња на политику нулте толеранције према било ком облику непримјереног понашања“, стоји у саопштењу установе из Вирџиније.
Медији сазнају да је асистенткиња радила око четири године и да је била цијењена међу колегама.
“Цијенимо њен претходни допринос, али одговорност за поступке је кључна. Безбиједно и усклађено окружење нема цијену”, речено је.
Полиција је обавијештена о случају, али након прегледа извјештаја и консултација са службом за заштиту дјеце, закључено је да нема елемената кривичног дјела.
“Ријеч је о кршењу интерне политике установе. Нема активне истраге”, саопштила је локална Полицијска управа.
