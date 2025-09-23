Предсједник Сирије на панелу са генералом који га је заробио

23.09.2025
Годишњи самит "Concordia" одржан је у Њујорку, а посебну пажњу изазвао је панел на којем су учествовали предсједник Сирије Ахмед ал-Шара и бивши директор CIA Дејвид Петреус.
Овај панел је био интересантан због чињенице да је Петреус био амерички генерал који је предводио војску САД у Ираку, када је Ал-Шара био на другој страни.
Ал-Шара је тада био и ухваћен на ратишту те је провео неколико година у америчком заробљеништву.
Нешто више од 14 година након што су га његове снаге пустиле, Петреус је угостио Ал-Шару на панелу у Њујорку, те га је чак похвалио.
Између осталог, бивши директор ЦИА-е је себе назвао "једним од највећих присталица Ал-Шаре", док је сиријски предсједник говорио о будућности ове земље након окончања 14-годишњег грађанског рата.
- Добро је да смо прешли с ратовања на дијалог. Неко ко је прошао рат зна шта значи мир - рекао је Ал-Шара.
Говорио је и о односима с Израелом, рекавши како је Сирија с овом земљом у "озбиљним разговорима о сигурности", али да било какав договор неће бити дио Абрахамских споразума због "љутње према Израелу у арапском свијету."
