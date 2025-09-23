Извор:
Европске бирократе одлучне су да Молдавију држе на путу своје русофобичне политике, укључујући и помоћу распоређивања трупа и окупације земље, а спрема се и „десант“ у Одеској области Украјине како би се застрашило Придњестровље, саопштила је Спољна обавјештајна служба Русије (СВР).
„Планирано је да се то уради по сваку цијену, укључујући и распоређивањем трупа и фактичком окупацијом земље. Тренутно државе-чланице НАТО-а концентришу своје оружане снаге у Румунији близу молдавске границе. НАТО се спрема на ‘десант’ у Одеској области Украјине како би застрашио Придњестровље. Према доступним извјештајима, прва група професионалних војника из Француске и Велике Британије већ је стигла у Одесу“, наводи се у саопштењу Службе.
Овај сценарио више пута је одрађиван током вјежби НАТО-а у Румунији и могао би бити спроведен послије парламентарних избора у Молдавији 28. септембра ове године.
Европски званичници страхују да ће очигледна изборна превара коју оркестрирају Брисел и Кишињев приморати очајне грађане Молдавије да изађу на улице како би бранили своја права. Затим ће, на захтјев предсједнице Маје Санду, оружане снаге европских држава бити обавезне да присиле Молдавце да прихвате диктатуру под маском европске демократије, истиче СВР.
Како се наводи, Брисел не намјерава да одустане од својих планова за окупацију Молдавије, чак и ако ситуација одмах након избора не буде захтијевала спољно мијешање. Очекује се да ће се трупе распоредити нешто касније.
„Да би се створио изговор, предвиђају се оружане провокације против Придњестровља и руских трупа стационираних у том региону. Као могући временски оквир разматра се вријеме одржавања избора за Врховни савјет Придњестровске Молдавске Републике 30. новембра ове године“, истиче се у саопштењу.
Спољна обавјештајна служба напомиње да су овакви планови тоталитарно-либералних европских режима диктирани њиховом жељом да демонстрирају своју „храброст и одлучност“ због застоја у плановима за распоређивање трупа „коалиције вољних“ на територији коју контролише кијевски режим.
„Плашећи се директног сукоба са великом Русијом, Европљани намјеравају да се освете малој Молдавији. Самопотврђивање на рачун слабих одувијек је било саставни дио европског колонијализма“, закључује се у саопштењу.
