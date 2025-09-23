Дара Бубамара испрозивала Кебу због обрва: ''То што радиш није нормално''

Извор:
Телеграф
23.09.2025
10:30
Пјевачица Дара Бубамара поткачила је колегу Драгана Којића Кебу одмах у првој емисији "Звезде Гранда".
Наиме, Кеба је познат као неко ко води рачуна о себи, његује своју кожу и коригује обрве, а сада је Дара усред емисије почела да га прозива управо због његових обрва.
Све је почело од његовог огледалцета, које он носи свуда с собом и сваког чаша се гледа и проверава како изгледа.
"Какво огледало Кеба има, па ниједна жена у жирију нема овакво огледало", рекла је Дара, а Кеба је открио да је то било на његовој "рајдер листи" када је са директором Гораном Шљивићем договарао да буде у жирију.
Дара Бубамара се ту није зауставила.
"Мушкарац кад тетовира обрве, мени то није нормално!", викала је Дара, а онда јој је и Којић одговорио:
- Па, погледај своје обрве!
- Ја сам женско. Кеба нема ботокс, али има обрве - насмијала је све у студију Дара.
Иначе, Драган Којић Кеба је на дружењу медија поводом концерта који ће одржати у МТС дворани, 16. октобра, поменуо да га поједини пецкају због обрва.
"Немам трунку пудера и шминке, на мрежама ми замерају поготову мушкарци. Скоро ми у "Звездама Гранда" поменули и обрве, па људи, моје су обрве. Треба их мало кориговати, то је моје задовољство пре свега. Тијело људско је као биљка, мора да се његује. Ако ти не бринеш о себи, онда... Оно што је вјечно и неуништиво је душа, али то се исто његује. Што се тиче оклопа, то је биљка коју увијек треба да заливамо и његујемо. Сигурно сам код многих мушкараца препознао да ми се диве, али неће да кажу из свог ега", рекао је Кеба, који је тада прокоментарисао и развод сина Игора послије неколико мјесеци брака, преноси Телеграф.
"Даје он мени савјете, доста тога и ја од њега научим. Ја сам у вашим годинама имао доста пропуста. Мој Игор је супер, има успјешну фирму која се бави некретнинама. Драго ми је да је пун живота, воље и елена, а што се бракова тиче, па биће ваљда трећа срећа. То је до њега, млад је још увијек има времена. Нигде не треба журити."
