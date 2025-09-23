Снијег у октобру? Метеоролог открива каква нас јесен очекује

23.09.2025
Метеоролог Недељко Тодоровић открио је какве нас температуре очекују у октобру и остатку јесени, аи и првом захлађењу које долази у наредним данима.
"У току је септембар са лјетњим температурама, односно позно лјето. Са наредним захлађењем ући ћемо у праву јесен. Температура ће од сриједе почети да пада из дана у дан за по 3 до 4 степена. У сриједу би такође ослабио овај југоисточни вјетар. Најхладнији дани биће од петка до понедјељка", објаснио је Тодоровић за Курир ТВ, у емисији "Пулс Србије".
Он је додао да ће кише у сјеверном дијелу Србије бити релативно мало, док ће више падавина погодити јужни дио земље, преноси Б92.
"Нису у питању велике количине и обилне падавине, тако и у Београду", истакао је метеоролог.
Према његовим ријечима, у већем дијелу Србије у наредним данима јутра и вечери биће хладнији.
"Од петка, суботе је готово, крећемо са јакнама и џемперима. У октобар ћемо ући са температурама у просјеку за то доба године", рекао је Тодоровић.
Говорећи о Михољском лјету, метеоролог је појаснио:
"Михољско лјето је када је температура изнад просјека за неких 2 до 3 степена. Учесталост тог времена је највећа између 7. и 12. октобра. Не вјерујем да ће у првих недјељу дана бити испуњен тај критеријум. Појава лјетњих температура до 25 степени је карактеристична за октобар, у Београду је средњи датум појаве када се јавља 13. октобар. Реално је да се до тад појаве, што је повезано и са Михољским лјетом, али није сигурно", објаснио је .
Тодровић је подсјетио и на просјечне датуме првог снијега, а претходно напоменуо да је октобар, заједно са фебруаром и септембром, мјесец са најмањим бројем падавина.
"23. новембар је средњи датум за појаву првог снијега, са вјероватноћом од 50 посто, па може да се рачуна да ће га тада бити, али не гарантујем. У планинским дијеловима до појаве снега може доћи већ крајем октобра", закључио је он.
